El Principado se adelanta en educación: Sánchez anuncia una ley que incluye algunas de las medidas pactadas tras la huelga en Asturias

Los sindicatos de la enseñanza pública asturiana fueron los primeros en ponerse en pie con la gran huelga del pasado junio que terminó tras llegar a un acuerdo con el Principado por el que nació el pacto Asturias Educa. Sin embargo, el eco de un parón nacional seguía muy presente en este inicio de curso. Para evitarlo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta mañana una nueva ley que reduce la carga lectiva de los profesores que pasarán a dar 23 horas de clase en Primaria y 18 en Secundaria.

Una medida que llega “tarde”, ya que Asturias ya había firmado esa reducción, que entrará en vigor el próximo curso. El objetivo de Sánchez sería “blindar ese horario mediante una ley”.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo central no ha entrado a valorar otra de las grandes reclamaciones: la reducción de alumnos por aula. Sánchez se ha limitado a recalcar su compromiso para “seguir impulsando la reducción de las ratios". Algo que sí está firmado en el pacto asturiano que comenzó con la reducción este año para Segundo de Primaria y lo extenderá de forma progresiva hasta que todos los niveles alcancen un máximo de 23 alumnos por aula.

PIONEROS EN 0 a 3 AÑOS

Sánchez ha aprovechado su visita a una escuela infantil de Getafe (Madrid) para prometer 175 millones de euros para que los hogares más desfavorecidos tengan “una educación totalmente gratuita”. Se refería a la etapa de 0 a 3 años que en el resto de comunidades sigue siendo de pago.

Asturias, sin embargo, es pionera en la escolarización gratuita desde los 0 años al poner en marcha desde este curso la red autonómica de Las Escuelinas.