Asturias es la única región en la que descienden los costes laborales

Asturias fue la única comunidad autónoma en la que los costes laborales descendieron durante el segundo trimestre de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El Principado registró un descenso del 1% (del 1,4% si se toman exclusivamente los costes salariales) en un contexto en el que los servicios cada vez tienen más peso en Asturias por el tirón del turismo.

En el mismo periodo, el coste laboral por trabajador en el conjunto de España aumentó un 3,3% respecto al mismo trimestre del año anterior y un 0,7% respecto al trimestre anterior.

El coste laboral por trabajador y mes medio en España es de 3.256 euros (2.416 en salarios), mientras que en Asturias es de 3.132 euros (2.337 en salarios).