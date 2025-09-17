Ayudas al uso de tecnología en los cuidados de larga duración
El Laboratorio para la creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (CECOEC) impulsa el desarrollo de soluciones tecnológicas para la mejora y modernización del modelo de atención a los cuidados de larga duración en Asturias. La entidad, creada por la Consejería de Derechos Sociales y las Cámaras de Comercio, convoca con una nueva línea de ayudas para apoyar a pymes y personas autónomas.
La pretensión es financiar el desarrollo de hasta 32 proyectos, con una ayuda económica de 11.500 euros por iniciativa. Esto les permitirá diseñar, testar y validar proyectos tecnológicos de corta duración en colaboración con entidades del sector de los cuidados.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 25 de septiembre.
