Barbón pide a Teresa Ribera que la ayuda de Transición Justa siga a partir de 2028
El Presidente afirma que Asturias necesitará más fondos para el cambio de modelo energético por su alta dependencia de la industria tradicional
El presidente del Principado, Adrián Barbón, reclamó ayer en Bruselas a Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, que el Fondo de Transición Justa (FTJ) tenga continuidad en el próximo marco financiero de la Unión Europea, de modo que las ayudas puedan extenderse hasta el año 2034.
La reunión celebrada entre Barbón y Ribera ha sido la primera de una serie de citas que el presidente asturiano mantendrá con diferentes comisarios europeos. La reclamación de continuidad del Fondo de Transición Justa (que respalda el cambio de modelo económico y la descarbonización del tejido industrial) ha sido una demanda expresada en varias ocasiones por Asturias. De hecho, el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, ya realizó ese mismo planteamiento en la X Cumbre de Regiones y Ciudades, celebrada el año pasado enMons. Peláez apostó por integrar el FTJ en las políticas europeas de cohesión, para así alcanzar los objetivos fijados en transición energética.
El jefe del Ejecutivo autonómico, Arián Barbón, argumentó ante Ribera que Asturias aún depende en gran medida de sectores industriales tradicionales y que el apoyo financiero europeo resulta imprescindible para garantizar un cambio de modelo económico sostenible. "Es una reivindicación compartida por muchas regiones y vital para Asturias", señaló tras la reunión.
Reuniones con comisarios
Durante la jornada de hoy Barbón se entrevistará con el comisario de Defensa y Espacio, Adrius Kubilius, y con el responsable de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto. Con el primero abordará el potencial del Principado en el ámbito de la industria de la defensa, un sector que abarca desde el diseño de sistemas y vehículos hasta el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación. Con Fitto, en cambio, expondrá la oposición del Gobierno regional a los recortes de la Política Agraria Común (PAC), por el impacto que tendrían en el medio rural asturiano.
El programa del viaje incluye además un encuentro con profesionales asturianos que trabajan en distintas compañías con sede en la capital belga, junto al eurodiputado Jonás Fernández. Barbón destacó que esta visita sirve no solo para reforzar la interlocución con las instituciones comunitarias, sino también para estrechar la relación con la diáspora asturiana.
El PP denuncia más ataques de lobos
El diputado del PP Luis Venta denunció que aún se produzcan ataques de lobos en Asturias y responsabilizó de ello a la "mala gestión del Gobierno regional", al tiempo que criticaba que Barbón se reuniese con Teresa Ribera, "principal responsable de la sobreprotección del lobo". Venta recalcó que "seis meses después de la salida del lobo del catalogo de especies con especial protección gracias a una ley impulsada por el PP en el Congreso de los Diputados, el Principado sigue sin aplicar un plan de control en Asturias". La denuncia del PP contradice las afirmaciones de la consejería de Medio Rural, pero Venta considera que el Principado responde con "silencio y oscurantismo" a los requerimientos de los populares, "porque probablemente no tengan que ofrecer ningún dato a quienes sufren el problema". Venta denunció un nuevo ataque en una ganadería de Grado, en la zona de Reconco, que se saldó con tres novillas muertas.
