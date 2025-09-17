¿Dónde puede buscar Barbón el voto que le falta para el presupuesto de 2025? Pumares y Tomé muestran sus cartas

El Gobierno del Principado de Asturias afronta este otoño un proceso de negociación presupuestaria que, a falta de sorpresas, volverá a girar en torno a una sola figura: la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. Tras el distanciamiento definitivo de Foro, que el año pasado votó en contra de las cuentas y denuncia la falta de cumplimiento de pactos anteriores, la mirada se centra en Tomé, que ya ha comenzado a situar sus condiciones en la mesa.

No obstante, el presidente del Principado, Adrián Barbón, no ha dejado pasar la oportunidad de “tender la mano” al Partido Popular para que respalde las cuentas, aunque el clima político nacional y regional hace que la oferta se responda por sí sola: es imposible que el PP apoye el presupuesto, a mitad de legislatura.

El Ejecutivo del PSOE en coalición con IU-Convocatoria por Asturias sabe que no dispone de una mayoría suficiente para aprobar en solitario las cuentas de 2025. Las opciones de Barbón, que proclamó en la pasada legislatura su habilidad para ejercer la aritmética parlamentaria, quedan limitadas a un único sumando.

El portavoz y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha sido bastante claro este miércoles. “Desde luego, es muy difícil alcanzar acuerdos con quien incumple lo pactado”, dijo en referencia al Gobierno. Pumares dio su voto favorable a las cuentas de 2023, pero entre las exigencias estaba la presentación de una ley de Mecenazgo que el Ejecutivo de Barbón no ha llevado a la Cámara. “Han pasado dos años y seguimos esperando”, ha dicho.

Con todo, Pumares no faltará a la escenificación: “Acudiré a la negociación como siempre, con propuestas, iniciativas y prioridades”, ha señalado, pero dando por hecho que “dado que estamos ante un Gobierno que antepone la comodidad a las necesidades de Asturias, buscará el apoyo donde le sea más fácil, más allá de la cuestión ideológica”.

Para Adrián Pumares ese “aliado fácil” es Covadonga Tomé. “Sale más barato aprobar las cuentas con quien no tiene concejales, ni un partido detrás que marque las líneas de negociación”, ha señalado el portavoz forista refiriéndose a su compañera en el grupo mixto.

El portavoz de Foro desligó su posición final sobre las cuentas del acuerdo de colaboración parlamentaria alcanzado con el PP. “Ese acuerdo no condiciona el voto de cada partido: habrá cuestiones en las que quepan posiciones distintas”, ha recalcado.

Con todo, el voto favorable de Pumares resulta poco probable: “No porque yo no quiera, sino porque el Gobierno lo pone cada vez más difícil. Como ya dicen voces internas, de manera más pública, tenemos un gobierno atrapado en brazos de IU y más lejos de la realidad”.

En el otro lado del debate, Covadonga Tomé reclama seriedad al Ejecutivo consciente de que pocas alternativas tiene al margen de ella misma. “Entendemos el juego de Barbón invitando al PP a apoyar las cuentas, pero no va haber ningún gran pacto entre PSOE y los populares para este tema ni para ninguno”. Por eso, demanda al Gobierno centrar la negociación en aquellas cuestiones que la diputada considera sus líneas rojas: “No hay nada pactado conmigo”, ha insistido. Y reclamará medidas específicas en vivienda, salud mental o infraestructuras que desgranará en el próximo debate de orientación política, que se celebra a partir del martes 23 de septiembre.

Preguntada por la afirmación de Pumares de que ella es la “solución fácil y barata” para el Ejecutivo, Tomé ha replicado: “Lo fácil y barato es no hacer nada, saber de antemano que no vas a apoyar los presupuestos y no molestarte en trabajar enmiendas, para así pasar el tiempo criticando; lo barato es no hacer nada”. Tomé ha asegurado que someterá a las bases de Somos tanto las propuestas que llevará a la negociación como el sentido final de su voto.