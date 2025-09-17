Candás late con su comercio: llega "Compras con el Corazón"

Candás se prepara para vivir un otoño distinto. No solo por la llegada de nuevas temporadas y rutinas tras el verano, sino porque sus calles y escaparates empiezan a latir con más fuerza. Desde el pasado lunes 15 de septiembre, al 15 de noviembre, la villa marinera se suma a una iniciativa que quiere hacer vibrar su economía local y recordar a vecinos y visitantes lo valioso que es comprar aquí, en lo cercano. Se trata de la campaña "Compras con el Corazón", organizada por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias con el respaldo y financiación de la Cámara de Comercio de Gijón y que tienen como objeto activar, fidelizar y visibilizar el comercio candasín.

Una mecánica tan sencilla como efectiva

La propuesta no tiene complicación y, quizás por eso mismo, funciona tan bien. Los clientes solo tienen que pedir su pasaporte de compras en los establecimientos identificados con la pegatina del corazón. Cada compra equivale a un sello y, con tres sellos, el pasaporte entra automáticamente en los sorteos quincenales y en el gran sorteo final.

Los premios son jugosos: 4.000 euros en cheques regalo, exclusivamente canjeables en los comercios de Candás. Y lo mejor es que no hace falta recorrer decenas de tiendas; las compras pueden ser en el mismo establecimiento o en distintos, siempre con tickets diferentes dentro del periodo de campaña. Eso convierte la participación en un gesto cotidiano y al alcance de cualquiera.

Más compras, más oportunidades

El sistema está planteado de manera que cuantos más pasaportes completes, más posibilidades tendrás de ganar. Así, la campaña genera un pequeño "juego" en el que la clientela no solo compra lo que necesita, sino que además se anima a repetir, a volver, a mirar con otros ojos los escaparates de siempre. Es un estímulo directo a la compra, con la motivación añadida de los sorteos, pero también con un trasfondo más profundo: reforzar la relación entre vecinos y su comercio de proximidad.

Una de las comerciantes de Candás que se ha unido a la iniciativa. / Carolina Díaz

Tres objetivos claros

La iniciativa "Compras con el Corazón· busca tres metas muy concretas:

–Activar la demanda, atrayendo más visitas y compras a las tiendas del centro urbano.

–Fidelizar, es decir, convertir compras esporádicas en hábito y preferencia por lo local.

–Visibilizar el valor diferencial del comercio de Candás: su trato cercano, su experiencia, su utilidad diaria y la vida que aporta a las calles.

Con esos objetivos sobre la mesa, la iniciativa no se queda solo en los sorteos. El respaldo de la Cámara de Comercio de Gijón con 15.000 euros en publicidad multiplica el alcance en prensa, radio y redes sociales, asegurando que la imagen de la campaña sea coherente, reconocible y llegue a todas partes.

Ventajas también para los comercios

Los establecimientos participantes no solo ganan tráfico y ventas, también visibilidad y reputación. La campaña se plantea como un altavoz mediático que coloca a los comercios candasinos en el centro de la conversación. Además, al estar diseñada con una mecánica sencilla y transparente, la experiencia del cliente es positiva y divertida: completar el pasaporte se convierte en un pequeño reto, casi en un juego de barrio.

Un retorno que se queda en Candás

Uno de los grandes aciertos de “Compras con el Corazón” es que los premios no se entregan en metálico, sino en forma de cheques regalo para gastar únicamente en los negocios locales. Esto garantiza que la riqueza que se moviliza con la campaña se quede en el concejo, circulando entre tiendas, proveedores y clientes. Cada compra multiplica su efecto: sostiene empleos, dinamiza la vida en las calles y refuerza el tejido económico y social de Carreño.

Una invitación a redescubrir lo cercano

"Compras con el Corazón" es, en el fondo, una invitación a redescubrir las tiendas de siempre. A volver a mirar con calma los escaparates, charlar con quienes nos atienden cada día y apostar por los productos y servicios que hacen más fácil la vida cotidiana. Este otoño, llenar el pasaporte de sellos es mucho más que optar a un premio: es un gesto colectivo para que Candás siga latiendo con fuerza.