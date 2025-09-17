Central Lechera Asturiana crece con adquisiciones empresariales

Las operaciones corporativas de Central Lechera Asturiana no cesan. El grupo lácteo, que en abril tomó el control de Innolac –empresa gallega que fabrica el queso-crema Quescrem– cerró durante los últimos meses la compra de la empresa asturiana de alimentación animal Cecom y ha entrado en el capital de Odos, empresa hispano-irlandesa de sostenibilidad agroalimentaria.

Cecom.

En la última asamblea de Central Lechera Asturiana, la dirección del grupo anunció la adquisición de Cecom, empresa de alimentación animal alternativa que fue fundada en 2015 y que está especializada en el asesoramiento, la producción y el embalado de mezclas húmedas obtenidas de los desechos de la industria alimentaria. Cecom está ubicada en el polígono de El Zarrín, en la localidad salense de La Espina. Según comunicó a sus socios ganaderos Alberto Álvarez, presidente de Central Lechera Asturiana, esta adquisición de Cecom "permitirá ofrecer productos y servicios orientados a aumentar la rentabilidad y la calidad de vida de nuestros productores".

Odos.

Esta startup hispano-irlandesa se dedica al asesoramiento a empresas para la reducción de su impacto ambiental. Fue impulsada por Lanzadera, la incubadora de empresas creada en Valencia por Juan Roig, el presidente de la cadena de distribución Mercadona. En una reciente ronda de financiación entró en Odos Central Lechera Asturiana junto a Angels, la sociedad inversora de Roig.