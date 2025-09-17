La consejera Eva Ledo celebra su primer encuentro con padres y madres

La Consejería de Educación se reunió ayer con las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (FAPAs) para presentarles las últimas novedades en aplicaciones informáticas dentro del sistema SAUCE (una plataforma desarrollada por el Principado para gestionar los centros educativos de la región). Según explicó la Consejera Eva Ledo, estas herramientas permitirán registrar las faltas del alumnado y comunicarlas el mismo día a las familias, agilizando la comunicación entre centros y hogares.

Durante la reunión, las federaciones ofrecieron colaborar realizando formación para las familias, una propuesta que desde la Consejería calificaron de "muy interesante" para facilitar el uso de estas aplicaciones.

Además, se informó sobre la nueva aplicación de acoso escolar, que digitaliza la primera fase de análisis de la situación y de actuaciones previas, donde se evalúa la existencia de indicios de acoso. Esta fase, que concentra el 90 por ciento de los casos, estará disponible para los centros a partir de octubre, y ya se ha comunicado su funcionamiento a las federaciones.

Por último, se abordó el estado de elaboración de normas y bancos de materiales educativos, con la intención de que las federaciones conozcan estos recursos y puedan difundir la información entre las familias, reforzando así la colaboración entre el alumnado, los centros y los padres.

Con estas iniciativas, la Consejería busca mejorar la gestión escolar y la prevención de acoso, acercando la tecnología y la información a las familias de manera más directa. n