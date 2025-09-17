La consejera Eva Ledo celebra su primer encuentro con padres y madres
La Consejería registrará las faltas de los alumnos para comunicárselas a las familias
S. B.
La Consejería de Educación se reunió ayer con las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (FAPAs) para presentarles las últimas novedades en aplicaciones informáticas dentro del sistema SAUCE (una plataforma desarrollada por el Principado para gestionar los centros educativos de la región). Según explicó la Consejera Eva Ledo, estas herramientas permitirán registrar las faltas del alumnado y comunicarlas el mismo día a las familias, agilizando la comunicación entre centros y hogares.
Durante la reunión, las federaciones ofrecieron colaborar realizando formación para las familias, una propuesta que desde la Consejería calificaron de "muy interesante" para facilitar el uso de estas aplicaciones.
Además, se informó sobre la nueva aplicación de acoso escolar, que digitaliza la primera fase de análisis de la situación y de actuaciones previas, donde se evalúa la existencia de indicios de acoso. Esta fase, que concentra el 90 por ciento de los casos, estará disponible para los centros a partir de octubre, y ya se ha comunicado su funcionamiento a las federaciones.
Por último, se abordó el estado de elaboración de normas y bancos de materiales educativos, con la intención de que las federaciones conozcan estos recursos y puedan difundir la información entre las familias, reforzando así la colaboración entre el alumnado, los centros y los padres.
Con estas iniciativas, la Consejería busca mejorar la gestión escolar y la prevención de acoso, acercando la tecnología y la información a las familias de manera más directa. n
- El Gobierno pide retirar 755 anuncios de pisos turísticos en Asturias: estos son los cinco concejos en los que se encuentran
- Asturias suma en cinco años casi 800 millonarios gracias al empuje económico: este es el perfil de estos nuevos ricos
- La FP da un giro para adaptarse a la demanda laboral de las empresas: estas son las principales novedades
- El avispón asiático iniciará su declive el próximo año, prevé el Principado
- Las Medallas de Asturias, premio a 'lo mejor' de la región: los 15 galardonados reciben las distinciones 'con alegría y gratitud
- Duro Felguera ya ha despedido a 85 empleados, casi la mitad de los previstos en el ERE
- La nueva PAC destapa la caja de los truenos en Asturias: las iniciativas que podrían quedarse en el aire
- Los titulados en FP en Asturias ya logran empleo con más facilidad que los universitarios