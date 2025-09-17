DuPont se queda con 283 empleados en Asturias tras la venta de Nomex

La multinacional estadounidense DuPont, que llegó a tener mil empleados en Asturias y era considerada como un ejemplo de la reindustrialización del Principado, se quedará con 283 empleados en la región tras la venta de sus últimas fábricas de materiales, las de Nomex y THF, al fondo de inversión norteamericano que lidera Arclin.

Representantes de las direcciones de las empresas y de los trabajadores se reunieron ayer para aclarar como quedan las plantillas en Asturias tras la operación de compraventa de los negocios de Nomex y Kevlar. Fuentes sindicales señalaron que 283 trabajadores quedarán en la filial de DuPont en la que se encuadra el centro de servicios que la multinacional norteamericana tiene en el valle de Tamón. El resto de los empleados en Asturias, un total 302, pasarán a la sociedad liderada por Arclin que ha adquirido las fábricas de material ignífugo Nomex y de su componente THF.

Fuentes del sindicato SOMA-FITAG-UGT señalaron que la información aportada por las empresas no ha disipado la incertidumbre de los trabajadores sobre el futuro del centro de servicios de DuPont –el contrato de inmueble finaliza dentro de tres años– o sobre las intenciones del grupo liderado por Arclin para las fábricas y sobre el mantenimiento, ampliación o reducción de la producción. "Hay un rumor sobre la intención de Arclin de aplicar una reducción del 30% en los costes fijos y nadie nos confirma si es verdad o es mentira", señaló Javier Leiras, secretario del sector químico en SOMA-FITAG-UGT.

Los representantes de los trabajadores reclaman a las empresas que despejen todas esas incertidumbres. "Nos gustaría festejar que tanto DuPont como Arclin quieren crecer en Asturias y generar más puestos de trabajo, pero a día de hoy no podemos dar esa respuesta porque las empresas no nos aportan la información", señaló Leiras.