EDP logra fondos de la UE para relanzar el proyecto de la central hidráulica de Rioseco

EDP, la compañía energética con mayor peso en Asturias, ha logrado fondos europeos para relanzar su viejo proyecto para intensificar el aprovechamiento hidroeléctrico del alto Nalón. La multinacional recibirá más de 4,17 millones de euros para la construcción de la central de Rioseco, en el concejo de Sobrescobio, en la que prevé invertir más de 7,25 millones.

La central hidráulica de Rioseco ha sido incluida en el listado de proyectos beneficiados por el programa RENOIN. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asignado 148,5 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a 199 proyectos de implantación de renovables innovadoras como la agrivoltaica o la fotovoltaica flotante, o integradas en infraestructuras, que incorporen almacenamiento. En el caso del proyecto de Rioseco se trata de una central hidroeléctrica que se integrará en unas infraestructuras ya existentes (la presa y la planta de tratamiento de agua potable de Rioseco) y que además de generar electricidad (con dos turbinas de 3,3 megavatios de potencia instalada) tendrá posibilidad de almacenamiento energético al estar ligada al sistema de pantanos del alto Nalón.

Actualmente la presa de Rioseco abastece a la estación de tratamiento de agua potable del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) y proporciona un reservorio de agua para el funcionamiento en bombeo de la central hidroeléctrica de EDP en Tanes, situada aguas arriba y que cuenta con una turbina reversible para aprovechar el agua que cae por gravedad y el que se bombea desde Rioseco.

Cuando se construyó hace más de 40 años la presa de Rioseco ya estaba prevista la inclusión de un aprovechamiento hidroeléctrico, por lo que se dispusieron en la presa compuertas y tuberías para una futura central. Sin embargo, el proyecto se ha ido posponiendo, pero en el actual contexto de descarbonización parece que ha llegado su momento.

El proyecto de la central hidroeléctrica de Rioseco tiene muy avanzada la tramitación ambiental (se ubica dentro de los límites del parque natural de Redes, pero su plan de gestión autoriza la central al proyectarse con anterioridad a la declaración del espacio protegido) y, además, EDP ya obtuvo en 2023 el permiso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para ampliar el aprovechamiento energético del río Nalón (con hasta 20 metros cúbicos por segundo de los caudales ecológicos y de los sobrantes de la presa de Rioseco) sin modificar el plazo de concesión (hasta el 1 de enero de 2061) y respetando que el abastecimiento de agua a la zona central de Asturias tiene carácter prioritario respecto al uso hidroeléctrico.

A pesar de esa tramitación avanzada, fuentes de EDP señalaron que el proyecto aún debe ser aprobado definitivamente por la dirección de la multinacional. La ayuda obtenida a través del programa RENOIN puede ser el empujón definitivo. La central de Rioseco tiene una ayuda de 4.174.500 euros para una inversión de 7.258.965,87 euros. La subvención de fondos europeos equivale a más del 57% de la inversión prevista.

El proyecto de la central fue impulsado inicialmente por la sociedad Ceprastur (creada por Hidroeléctrica de Cantábrico, Cadasa y el Ayuntamiento de Sobrescobio), pero EDP acabó adquiriendo la totalidad del accionariado para lanzar en solitario este proyecto de energías renovables en el alto Nalón.