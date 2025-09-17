La falta de profesores especializados de FP fuerza una bolsa de interinos

La Formación Profesional sigue ganando terreno entre los jóvenes asturianos, consolidándose como una de las vías educativas con mayor proyección de futuro. Sin embargo, el arranque del nuevo curso escolar ha vuelto a poner sobre la mesa un problema que se repite año tras año: la falta de profesores en determinadas especialidades técnicas. Una carencia que obliga a varios centros a reorganizar horarios, aumentar la carga docente dentro de los límites legales e incluso sustituir asignaturas por guardias hasta que se logren cubrir las vacantes.

El déficit se concentra en materias muy específicas, vinculadas a las familias profesionales de la mecánica y las nuevas tecnologías. Se trata de asignaturas que requieren un perfil muy técnico, habitualmente de ingenieros, que tras acabar la carrera suelen optar por la empresa privada en lugar de dedicarse a la enseñanza. La diferencia salarial y la estabilidad que ofrecen las compañías del sector industrial hacen difícil competir con la docencia, donde buena parte de las plazas son interinas.

La Consejería de Educación ha reaccionado abriendo nuevas bolsas de interinos en especialidades como sistemas electrotécnicos y automáticos, instalaciones electrotécnicas, sistemas y aplicaciones informáticas o equipos electrónicos. El objetivo es incorporar cuanto antes a los profesionales necesarios para que los ciclos formativos puedan desarrollarse al completo y no se vean mermados en su calidad. "Estamos trabajando para que el inicio de curso esté cubierto al cien por cien", insisten desde el departamento.

El problema no es exclusivo de Asturias, aunque en la región tiene un peso especial por la tradición industrial y la demanda creciente de perfiles vinculados a la tecnología. Según datos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en las oposiciones del pasado junio quedaron sin cubrir el 32,86 por ciento de las plazas de Secundaria y FP, que se convocan en un mismo proceso selectivo. El resultado es un vacío especialmente acusado en las áreas más demandadas por la empresa privada, lo que acentúa la fuga de talento hacia el sector empresarial.

A esta dificultad se suma un requisito formativo que actúa como barrera de entrada: para poder impartir clase es obligatorio contar con el máster en formación del profesorado. Una condición que garantiza la preparación pedagógica, pero que en la práctica frena la incorporación de perfiles técnicos que, aunque muy cualificados en lo profesional, carecen de esta titulación. La escasez de docentes ha llevado a comunidades como la Valenciana a flexibilizar la norma. El curso pasado se ofertaron allí plazas en informática y sistemas sin exigir el máster, aunque con la obligación de cursarlo antes de junio de 2026.

Alumnos del plan antiguo, obligados a estudiar virtualmente

Tres alumnos de Formación Profesional de Integración Social del plan educativo anterior acudieron ayer al IES Roces con la intención de asistir a clase de manera presencial, pero se encontraron con que sus enseñanzas habían sido trasladadas a modalidad online. Los estudiantes, que se habían matriculado en presencial, grabaron un vídeo para dar a conocer su situación y presentaron un escrito formal a la Consejería de Educación del Principado de Asturias. En el documento, manifiestan su preocupación y denuncian que la decisión vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución y solicitan que se reconsidere la medida, que se garantice la continuidad de la enseñanza presencial.

Refuerzo a un Centro de Referencia de Formación Profesional ovetense

El Gobierno de España aprobó ayer, en Consejo de Ministros y a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, una inversión de 363.968 euros para Asturias destinada a fortalecer la Red de Centros de Referencia Nacional (CRN) de Formación Profesional. Concretamente, los fondos irán dirigidos al CRN de Construcciones Metálicas de Oviedo, uno de los centros especializados en el desarrollo de innovación y formación vinculada al sector industrial.

La medida forma parte de una convocatoria estatal que distribuirá en total 7,4 millones de euros entre las comunidades autónomas y determinadas entidades de la Administración General del Estado. Estas ayudas tienen como objetivo reforzar la red nacional de FP, pieza clave en la modernización del sistema educativo y en su conexión con las necesidades reales del mercado laboral.

El Gobierno ha establecido que las comunidades autónomas y entidades interesadas podrán solicitar las subvenciones desde la entrada en vigor del real decreto hasta el 30 de septiembre de 2025. Se trata de ayudas finalistas, es decir, con un destino específico, y deberán ejecutarse en un plazo máximo de 12 meses a partir de la publicación de la resolución en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. De esta manera, el Principado de Asturias dispondrá de un año para aplicar el plan de actuaciones acordado con el Ministerio en el marco de su CRN, un centro que ya trabaja en la formación avanzada de profesionales en el ámbito de las estructuras metálicas y de la innovación aplicada a la construcción industrial.

Los planes de trabajo de los CRN tienen un enfoque más práctico y estratégico. El Gobierno enmarca esta inversión en su estrategia de modernización de la Formación Profesional, considerada "clave para mejorar la empleabilidad juvenil y cubrir la demanda de mano de obra cualificada en sectores estratégicos como la industria, la energía, la sanidad o los servicios digitales".

Desde el Ministerio de Educación recuerdan que la Red de CRN "no solo busca elevar la calidad de la FP, sino también posicionar a España en el marco europeo como un referente en la formación de profesionales altamente especializados". La colaboración con las empresas y la transferencia de conocimiento entre comunidades autónomas son dos de los pilares de este modelo.

En el caso de Asturias, los casi 364.000 euros destinados al centro ovetense refuerzan la apuesta por un sector, el de las construcciones metálicas, que combina tradición industrial con innovación tecnológica y que ofrece oportunidades de empleo estable en la región.

Con estas ayudas, el Ejecutivo central confía en que la FP continúe su proceso de consolidación como la vía educativa con mayor proyección de futuro, integrando a estudiantes, trabajadores en activo y desempleados, y acercando la formación a las necesidades reales de la economía española.