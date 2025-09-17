El Gobierno asturiano toma partido por el peaje del Huerna: escribe a Bruselas y aprieta para que sea suprimido

El Principado mueve ficha en un día clave para el peaje del Huerna, cuya ampliación es considerada ilegal por parte de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea. El Gobierno central tiene de plazo hasta hoy, 17 de septiembre, para contestar al dictamen motivado de Bruselas. Hasta ahora, el Ejecutivo de Sánchez ha justificado la ampliación y, por tanto, la existencia del peaje.

La posición del Principado, del mismo color político que el Gobierno central, es otra. "El Gobierno del Principado de Asturias se ha dirigido formalmente a la Comisión Europea y al Ministerio de Transportes para expresar su apoyo total a la decisión de la Comisión Europea de continuar el procedimiento de infracción INFR (2021)4052 contra el Reino de España por la prórroga de la concesión de la autopista AP-66 (León–Campomanes), también conocida como el Peaje del Huerna, hasta 2050, realizada sin concurso público ni publicidad, en contravención de los principios de transparencia y libre competencia establecidos por la legislación de la Unión Europea", aseguran fuentes del Principado.

En Asturias existe unanimidad política, empresarial y sindical para solicitar la eliminación del peaje. Pero ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo socialista responsabiliza al PP por aquella operación, basándose en que se hizo en época de José María Aznar (en el año 2000), pero rechaza que fuese ilegal y respalda el proceso administrativo.

Por qué el Gobierno lo justifica

El trasfondo del caso es que el Gobierno, de aceptar la tesis de la Comisión, debería rescatar ambos peajes, haciendo frente a un gasto millonario ante las empresas concesionarias. Fuentes del Gobierno central guardaban silencio ayer sobre la respuesta que, teóricamente, debería dar hoy el Ejecutivo a la Comisión. Desde el Gobierno ni siquiera se garantizase que se fuese a contestar. En cualquier caso, lo esperado es que hoy, al límite, se produzca la respuesta del equipo de Pedro Sánchez.

"La autopista AP-66 constituye la principal vía de comunicación terrestre entre la región de Asturias y el interior del país, y la decisión adoptada en 2000 por el Gobierno del Partido Popular, mediante el Real Decreto 392/2000, prorrogó la concesión por 29 años sin procedimiento competitivo. Desde entonces, esta decisión ha representado una barrera económica y territorial injustificable para Asturias, una comunidad que ha sufrido durante más de dos décadas la ausencia de alternativas gratuitas, limitando su desarrollo económico, cohesión territorial e igualdad de oportunidades frente a otras regiones del Estado", indica el Gobierno asturiano, que reitera "su firme apoyo a la actuación de la Comisión Europea, reconociendo que esta decisión europea confirma una reclamación histórica de la ciudadanía asturiana y de numerosas entidades sociales y políticas que han demandado la eliminación del peaje"

"Aunque se trata de un procedimiento que aún tiene recorrido, el Gobierno considera que representa una oportunidad histórica para poner fin a una injusticia que fue provocada por el Gobierno del Partido Popular en 2000 y que ahora además se reconoce como irregular desde el punto de vista del derecho europeo", destaca.

La compañía Aucalsa gestiona el peaje del Huerna, que cuesta 15,60 euros por trayecto para turismos, el precio más caro de su historia.