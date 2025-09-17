El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado

Al límite. El Gobierno central de Pedro Sánchez ha respondido esta mañana a la Comisión Europea, organo ejecutivo de la Unión Europea (UE), que considera ilegal la ampliación del peaje del Huerna (AP-66). No ha habido sorpresa: el Ejecutivo responsabiliza al PP de aquella operación, realizada en tiempos de José María Aznar y de Francisco Álvarez-Cascos, pero la justifica. Es decir, rechaza que la prórroga sea ilegal y combate los argumentos de Bruselas. El siguiente paso, si la Comisión desestima los argumentos del Estado, lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, es que el expediente acabe en la Justicia europea, lo que abriría la puerta a la eliminación del peaje.

"La prórroga de la concesión de la autopista de peaje AP-66 fue aprobada en el año 2000 por el Gobierno del PP, presidido por José María Aznar, hasta el año 2050. Si estamos en esta situación, por tanto, es responsabilidad única y exclusiva de los gobiernos del Partido Popular. Le corresponde al PP explicar los motivos por los que adoptó una decisión que claramente es perjudicial para los ciudadanos", destacan desde el Ministerio de Transportes.

"Aunque las políticas de movilidad y reequilibrio territorial que actualmente defiende este Gobierno van en la dirección contraria a las que practicó el PP, desde el Ministerio se ha respondido siempre a todos los requerimientos realizados por la Comisión Europea por responsabilidad y para velar por el interés común, como también hemos hecho en esta ocasión. Esta misma mañana y una vez consumido el plazo de dos meses desde el último Dictamen Motivado, se ha remitido una respuesta amplia a la Comisión Europea en la que España aporta las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales de España", aseguran fuentes del Ministerio de Transportes, que avisan. "Esta fase no supone todavía el final del procedimiento. Analizaremos los siguientes pasos de la Comisión Europea con este recurso para, llegado el caso, agotar las posibles opciones de respuesta".

"Para paliar la gestión del PP que llevó a alargar los peajes de la autopista, este Gobierno ha apostado con el Presidente Pedro Sánchez por una ambiciosa política de bonificación de peajes de esa autopista. Desde 2018 y hasta final junio de este año, los usuarios se han ahorrado más de 58,5 M€ al circular por la AP-66, en bonificaciones directas o limitando la subida de los peajes", finalizan estas fuentes.

Esta respuesta, contraria a quitar el peaje, tiene lugar el mismo día en el que el Principado ha escrito directamente a la Comisión manifestándose a favor del expediente, y por tanto, de la anulación de la infraestructura.

Asturias aprieta para suprimir el peaje

La posición del Principado, del mismo color político que el Gobierno central, es otra. "El Gobierno del Principado de Asturias se ha dirigido formalmente a la Comisión Europea y al Ministerio de Transportes para expresar su apoyo total a la decisión de la Comisión Europea de continuar el procedimiento de infracción INFR (2021)4052 contra el Reino de España por la prórroga de la concesión de la autopista AP-66 (León–Campomanes), también conocida como el Peaje del Huerna, hasta 2050, realizada sin concurso público ni publicidad, en contravención de los principios de transparencia y libre competencia establecidos por la legislación de la Unión Europea", aseguran fuentes del Principado.

En Asturias existe unanimidad política, empresarial y sindical para solicitar la eliminación del peaje. Pero ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo socialista responsabiliza al PP por aquella operación, basándose en que se hizo en época de José María Aznar (en el año 2000), pero rechaza que fuese ilegal y respalda el proceso administrativo.

Por qué el Gobierno lo justifica

El trasfondo del caso es que el Gobierno, de aceptar la tesis de la Comisión, debería rescatar ambos peajes, haciendo frente a un gasto millonario ante las empresas concesionarias. Fuentes del Gobierno central guardaban silencio ayer sobre la respuesta que, teóricamente, debería dar hoy el Ejecutivo a la Comisión. Desde el Gobierno ni siquiera se garantizase que se fuese a contestar. En cualquier caso, lo esperado es que hoy, al límite, se produzca la respuesta del equipo de Pedro Sánchez.

"La autopista AP-66 constituye la principal vía de comunicación terrestre entre la región de Asturias y el interior del país, y la decisión adoptada en 2000 por el Gobierno del Partido Popular, mediante el Real Decreto 392/2000, prorrogó la concesión por 29 años sin procedimiento competitivo. Desde entonces, esta decisión ha representado una barrera económica y territorial injustificable para Asturias, una comunidad que ha sufrido durante más de dos décadas la ausencia de alternativas gratuitas, limitando su desarrollo económico, cohesión territorial e igualdad de oportunidades frente a otras regiones del Estado", indica el Gobierno asturiano, que reitera "su firme apoyo a la actuación de la Comisión Europea, reconociendo que esta decisión europea confirma una reclamación histórica de la ciudadanía asturiana y de numerosas entidades sociales y políticas que han demandado la eliminación del peaje"

"Aunque se trata de un procedimiento que aún tiene recorrido, el Gobierno considera que representa una oportunidad histórica para poner fin a una injusticia que fue provocada por el Gobierno del Partido Popular en 2000 y que ahora además se reconoce como irregular desde el punto de vista del derecho europeo", destaca.