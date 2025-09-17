Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan muerto a un montañero de 68 años en el Pico Gilbo, en Riaño (León), en un rescate con participación asturiana

El hombre llevaba extraviado desde la mañana del martes y este miércoles se había incorporado al rastreo el GREIM de Cangas de Onís

Un momento del rastreo.

Un momento del rastreo. / Emergencias de Castilla y León

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Agentes de la Guardia Civil, entre ellos guardias de montaña del GREIM de Cangas de Onís, hallaron sobre las seis de la tarde el cadáver de un montañero de 68 años que llevaba desaparecido desde la mañana de este martes en las inmediaciones del Pico Gilbo, junto al embalse de Riaño, en León.

La búsqueda se había iniciado el martes sobre las diez y media de la mañana, después de los allegados comunicasen la desaparición a la Guardi Civil.

La búsqueda se centró en una zona de montaña entre los picos Gilbo y Cueto Cabrón, y en ella participó el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León, junto con agentes de montaña de la Guardia Civil y uno de sus helicópteros.

Este miércoles se incorporaron agentes adscritos al GREIM de Cangas de Onís.

Pasadas las 18.00 horas, la Guardia Civil informó de la localización del cuerpo del montañero en las inmediaciones del pico Gilbo. Su helicóptero procedió al rescate y traslado a Riaño, para realizarle la autopsia.

