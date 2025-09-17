Malas noticias para el campo asturiano: el tiempo que hará en otoño no mejorará las cosas

No corren buenas noticias para el campo asturiano y sus agricultores y ganaderos. Porque tras un verano extremedamente cálido y muy seco, el otoño –que entrará oficialmente el próximo 22 de septiembre a las 20.19 horas– será también con una alta probabilidad cálido y seco, según la previsión de la delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la región. Es decir, poca lluvia y bastante calor.

Así las cosas los entusiastas de la playa sí que podrán rascar en los próximos meses alguna hora más de sol y buena temperatura al orillas del Cantábrico. Pero en la otra cara de la moneda está el sector primario, que sale de un verano en el que se batieron récords de temperatura, lo que junto a la ausencia de lluvias provocó una repentina sequía que afectó a los pastos y zonas arboladas, lo que multiplicó el daño de los incendios que azotaron la región a mediados de agosto.

Ángel Gómez, durante la exposición de su informe, en Oviedo. / Aemet

El de 2025 ha sido el verano más cálido desde 1961 (fecha cuando empezaron los registros) y el segundo más seco, junto a los de 1999 y 2005. En cuanto a lluvias, en los últimos 11 meses se han registrado un 20% menos, lo que convierte el año hidrológico en curso (se cierra dentro de un mes) en el séptimo más seco del registro histórico. En el calendario, una fecha a remarcar en rojo: el 15 de agosto. En esa jornada se pulverizaron los récord de temperatura históricos en Asturias en varias estaciones: la cifra más alta hasta ahora registrada es de 43,1 grados, en Mieres; seguida de Oviedo, 41,2 y de Amieva, 41,1.

Aunque la entrada del otoño el próximo lunes 22 de septiembre se espera más bien fresca, la estación en general en Asturias se avecina cálida –con una media de temperatura entre 13 y 14,7 grados– y con poca lluvia. La recta final del verano será algo inestable. Este jueves las temperaturas rondarán los 30 grados. El viernes será algo menos de cálido, para dar paso a un fin de semana marcado por la caída de los termómetros y con lluvias generalizadas. El lunes, día que se despide la temporada estival, será una jornada con temperaturas máximas y mínimas más bajas de lo normal.