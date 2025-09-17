El Ministerio apura el plazo para justificar la prórroga del Huerna

Fecha clave para el peaje del Huerna. Hoy, 17 de septiembre, finaliza el plazo que la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), dio al Gobierno central para contestar al dictamen motivado sobre la ampliación del peaje del la AP-66 (la del Huerna) y la AP-9 gallega. Bruselas considera que la prórroga de aquellas infraestructuras, en el caso del Huerna hasta 2050, fue ilegal y pide explicaciones al Estado.

Entre otras muchas supuestas irregularidades, la Comisión destaca que para aquella operación no medio concurso público, por lo que no se tuvo que haber prolongado la existencia de la infraestructura.

La compañía Aucalsa gestiona el peaje del Huerna, que cuesta 15,60 euros por trayecto para turismos, el precio más caro de su historia.

El dictamen motivado que la Comisión envió a España apunta a ser el último paso antes de que el expediente acabe en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si Bruselas, como ha repetido hasta ahora, considera insuficientes las explicaciones de España. De darse ese escenario, y si la Justicia diese la razón a la Comisión en el proceso, podría suponer el fin del peaje. El Gobierno de Adrián Barbón, que precisamente está en Bruselas en un viaje institucional, ha pedido la eliminación del peaje. Se trata de una postura que comparten todos los grupos políticos de la Junta General, así como empresarios, sindicatos, transportistas y asociaciones.

De momento, la Comisión aguarda por las explicaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, que ya justificó ante Bruselas la prórroga de los peajes tras recibir dos cartas de emplazamiento. El Ejecutivo socialista responsabiliza al PP por aquella operación, basándose en que se hizo en época de José María Aznar (en el año 2000), pero rechaza que fuese ilegal y respalda el proceso administrativo.

El trasfondo del caso es que el Gobierno, de aceptar la tesis de la Comisión, debería rescatar ambos peajes, haciendo frente a un gasto millonario ante las empresas concesionarias. Fuentes del Gobierno central guardaban silencio ayer sobre la respuesta que, teóricamente, debería dar hoy el Ejecutivo a la Comisión. Desde el Gobierno ni siquiera se garantizase que se fuese a contestar. En cualquier caso, lo esperado es que hoy, al límite, se produzca la respuesta del equipo de Pedro Sánchez.

El Ministerio de Transportes, el que comanda estas comunicaciones con Bruselas, ya contestó a la última carta al límite del plazo establecido, en agosto del año pasado. En aquella ocasión, incluso, pidió dos meses más para estudiar bien su posición y acabó justificando la existencia del peaje del Huerna, que en el año 2000, estando en vigor hasta 2021, se prorrogo hasta 2050 por decisión del gobierno del PP. El asturiano Francisco Álvarez-Cascos era vicepresidente primero y ministro de la Presidencia cuando tuvo lugar la ampliación y después, en el segundo gobierno de Aznar, ocupó la cartera de Fomento.