Un montañero de 71 años, rescatado a 2.000 metros de altura en los Picos de Europa
El hombre presentaba una fractura abierta de húmero cuando subía la Torre de Santa María y tuvo que ser evacuado en helicóptero
Un montañero de 71 años de edad tuvo que ser rescatado a más de 2.000 metros de altura, tras romperse el brazo mientras ascendía la Torre de Santa María, en los Picos de Europa. El accidente se produjo sobre las dos y media de esta tarde. A la zona acudió el Grupo de Rescate del SEPA a bordo de un helicóptero. La médico de rescate atendió al hombre, que presentaba una fractura abierta del hueso húmero del brazo derecho. Tras ponerle un vendaje y administrarle analgesia, el hombre fue izado por el helicóptero mediante una operación de grúa y trasladado al HUCA.
El Grupo de Rescate regresó a su base en La Morgal en torno a las cuatro y media de la tarde. Fueron informados por protocolo la Guardia Civil, el 112 de Castilla y León y el 112 de Cantabria.
La subida a la Torre de Santa María de Enol, el techo de Cangas de Onís, no reviste dificultad salvo en su último tramo, con varias paredes en las que hay que trepar, aunque sin mayores dificultades.
- El Gobierno pide retirar 755 anuncios de pisos turísticos en Asturias: estos son los cinco concejos en los que se encuentran
- Asturias suma en cinco años casi 800 millonarios gracias al empuje económico: este es el perfil de estos nuevos ricos
- Las Medallas de Asturias, premio a 'lo mejor' de la región: los 15 galardonados reciben las distinciones 'con alegría y gratitud
- Las novedades del curso en Asturias: los colegios reutilizarán material de otros años y los profesores se libran del papeleo
- Duro Felguera ya ha despedido a 85 empleados, casi la mitad de los previstos en el ERE
- La nueva PAC destapa la caja de los truenos en Asturias: las iniciativas que podrían quedarse en el aire
- Los titulados en FP en Asturias ya logran empleo con más facilidad que los universitarios
- La lucha contra los accidentes concentrará la inversión del Principado en las carreteras