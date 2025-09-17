Un montañero de 71 años, rescatado a 2.000 metros de altura en los Picos de Europa

Un montañero de 71 años de edad tuvo que ser rescatado a más de 2.000 metros de altura, tras romperse el brazo mientras ascendía la Torre de Santa María, en los Picos de Europa. El accidente se produjo sobre las dos y media de esta tarde. A la zona acudió el Grupo de Rescate del SEPA a bordo de un helicóptero. La médico de rescate atendió al hombre, que presentaba una fractura abierta del hueso húmero del brazo derecho. Tras ponerle un vendaje y administrarle analgesia, el hombre fue izado por el helicóptero mediante una operación de grúa y trasladado al HUCA.

Un momento del izado del montañero herido. / SEPA

El Grupo de Rescate regresó a su base en La Morgal en torno a las cuatro y media de la tarde. Fueron informados por protocolo la Guardia Civil, el 112 de Castilla y León y el 112 de Cantabria.

La subida a la Torre de Santa María de Enol, el techo de Cangas de Onís, no reviste dificultad salvo en su último tramo, con varias paredes en las que hay que trepar, aunque sin mayores dificultades.