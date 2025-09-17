Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un trabajador en la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse en un coche por un desnivel

La recuperación de la antigua explotación a cielo abierto fue adjudicada a Tragsa y se ejecuta con fondos del Principado y el Instituto de Transición Justa

Operarios en una zona de la antigua mina de Buseiro, en una imagen de archivo.

Operarios en una zona de la antigua mina de Buseiro, en una imagen de archivo. / D. Á.

Demelsa Álvarez

Vicente Montes

Tineo /Oviedo

Un trabajador de las obras de restauración de la antigua mina a cielo abierto de Buseiro, en Tineo, ha fallecido esta tarde tras precipitarse con el vehículo que conducía, según han confirmado fuentes municipales de Tineo. El accidente se ha producido en una zona ocupada por una antigua explotación minera, cuya restauración se está llevando a cabo por Tragsa. Según las primeras informaciones, el fallecido trabaja en una de las subcontratas.

Al lugar se han desplazado efectivos del Servicio de Emergencias del Principado, que han podido llegar a la zona donde se encontraba el vehículo accidentado, que quedó en un punto de difícil acceso, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor.

Los trabajos de restauración de la mina de Buseiro se enmarcan en las actuaciones que incluyen también la recuperación de los espacios de Cerredo y Tormaleo. Las tres actuaciones han movilizado 83,4 millones de inversión hasta el año 2026. Precisamente las obras de Buseiro son las más avanzadas y estaba prevista su finalización este mismo año. Las obras se llevan a cabo con financiación del Instituto para la Transición Justa (ITJ), que cubre el 88% del coste con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en tanto que el Gobierno de Asturias aporta el resto de la financiación a través de avales a la restauración incautados por la Administración autonómica. 

El proyecto incluye la recuperación total de 1.167 hectáreas de suelos pertenecientes a minas a cielo abierto. Los trabajos de Cerredo y Tormaleo se alargarán hasta el próximo 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las novedades del curso en Asturias: los colegios reutilizarán material de otros años y los profesores se libran del papeleo
  2. El Gobierno pide retirar 755 anuncios de pisos turísticos en Asturias: estos son los cinco concejos en los que se encuentran
  3. Asturias suma en cinco años casi 800 millonarios gracias al empuje económico: este es el perfil de estos nuevos ricos
  4. Las Medallas de Asturias, premio a 'lo mejor' de la región: los 15 galardonados reciben las distinciones 'con alegría y gratitud
  5. Duro Felguera ya ha despedido a 85 empleados, casi la mitad de los previstos en el ERE
  6. La falta de profesores especializados de FP fuerza una bolsa de interinos
  7. El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
  8. La nueva PAC destapa la caja de los truenos en Asturias: las iniciativas que podrían quedarse en el aire

Hallan muerto a un montañero de 68 años en el Pico Gilbo, en Riaño (León), en un rescate con participación asturiana

Hallan muerto a un montañero de 68 años en el Pico Gilbo, en Riaño (León), en un rescate con participación asturiana

Muere un trabajador en la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse en un coche por un desnivel

Muere un trabajador en la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse en un coche por un desnivel

¿Dónde puede buscar Barbón el voto que le falta para el presupuesto de 2025? Pumares y Tomé muestran sus cartas

¿Dónde puede buscar Barbón el voto que le falta para el presupuesto de 2025? Pumares y Tomé muestran sus cartas

De un "viejo almacén" en la calle González Besada al Campus del Cristo: la historia de los 50 años de la Facultad de Económicas en Oviedo

De un "viejo almacén" en la calle González Besada al Campus del Cristo: la historia de los 50 años de la Facultad de Económicas en Oviedo

Un montañero de 71 años, rescatado a 2.000 metros de altura en los Picos de Europa

Un montañero de 71 años, rescatado a 2.000 metros de altura en los Picos de Europa

Vox pide apoyo al PP para saber el gasto por la inmigración ilegal

El revolucionario sistema del HUCA para limpiar su fachada de nueve plantas

El revolucionario sistema del HUCA para limpiar su fachada de nueve plantas

El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado

El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
Tracking Pixel Contents