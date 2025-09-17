Muere un trabajador en la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse en un coche por un desnivel

Un trabajador de las obras de restauración de la antigua mina a cielo abierto de Buseiro, en Tineo, ha fallecido esta tarde tras precipitarse con el vehículo que conducía, según han confirmado fuentes municipales de Tineo. El accidente se ha producido en una zona ocupada por una antigua explotación minera, cuya restauración se está llevando a cabo por Tragsa. Según las primeras informaciones, el fallecido trabaja en una de las subcontratas.

Al lugar se han desplazado efectivos del Servicio de Emergencias del Principado, que han podido llegar a la zona donde se encontraba el vehículo accidentado, que quedó en un punto de difícil acceso, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor.

Los trabajos de restauración de la mina de Buseiro se enmarcan en las actuaciones que incluyen también la recuperación de los espacios de Cerredo y Tormaleo. Las tres actuaciones han movilizado 83,4 millones de inversión hasta el año 2026. Precisamente las obras de Buseiro son las más avanzadas y estaba prevista su finalización este mismo año. Las obras se llevan a cabo con financiación del Instituto para la Transición Justa (ITJ), que cubre el 88% del coste con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en tanto que el Gobierno de Asturias aporta el resto de la financiación a través de avales a la restauración incautados por la Administración autonómica.

El proyecto incluye la recuperación total de 1.167 hectáreas de suelos pertenecientes a minas a cielo abierto. Los trabajos de Cerredo y Tormaleo se alargarán hasta el próximo 2026.