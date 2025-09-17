Las novedades del nuevo curso en Asturias: los colegios reutilizarán material de otros años y los profesores se libran del papeleo

La consejera de Educación, Eva Ledo, sigue buscando alternativas a uno de los principales quebraderos de cabeza del profesorado asturiano: la burocracia. Reducir la carga administrativa fue una de las grandes reivindicaciones de los docentes en la huelga celebrada el pasado mes de junio, y varias de las medidas incluidas en el pacto "Asturias Educa" ya apuntaban en esa dirección, con la intención de liberar a los profesores de tareas más propias de gestión que de la labor pedagógica.

Ayer, el Principado dio un nuevo paso. En una reunión mantenida con los comités de direcciones de los centros de enseñanza pública, Ledo planteó la elaboración de modelos comunes de programaciones y otros documentos que queden a disposición de toda la comunidad escolar. El objetivo es reducir el tiempo que cada centro dedica a elaborar papeles de manera individual y facilitar plantillas que permitan unificar criterios y simplificar la burocracia.

En el encuentro –en el que también participaron los directores generales de Educación–, la consejera avanzó además la posibilidad de poner en marcha un banco de materiales pedagógicos. Este repositorio recogería herramientas, contenidos multimedia y experiencias didácticas que ya se hayan utilizado con éxito en diferentes colegios o institutos. La idea es que cualquier docente pueda acceder a ellos y adaptarlos a su aula, evitando duplicar esfuerzos y compartiendo buenas prácticas. Para ello, Educación pidió a las direcciones que comiencen a realizar sus propias aportaciones, de manera que durante este mismo curso pueda empezar a estar disponible un fondo común de recursos.

Formación del profesorado

La reunión sirvió también para anunciar la incorporación de tres nuevos cursos dirigidos al profesorado. El primero estará centrado en la mejora de la competencia digital, un área que la consejería considera esencial para reforzar la enseñanza en un contexto cada vez más tecnológico. El segundo se enfocará en la prevención del acoso escolar y en la implementación del nuevo programa Tutoría Entre Iguales (TEI), que comienza a desarrollarse este curso en varios centros asturianos.

El tercer curso será de carácter obligatorio y se dirigirá a los funcionarios en prácticas, es decir, a los docentes que acaban de aprobar una oposición y deben superar un año de trabajo supervisado antes de consolidar su plaza. Esta formación combinará clases presenciales y virtuales y servirá como acompañamiento durante el periodo de prueba, con la ayuda de profesores veteranos que ejercerán de tutores.

Por último, la consejería y los comités de dirección acordaron mantener reuniones con periodicidad mensual. El objetivo es realizar un seguimiento más cercano de los distintos asuntos que afectan al día a día de los centros y avanzar con mayor agilidad en la aplicación de medidas.

El Principado se reúne con la concertada para hablar del acuerdo

Los representantes de la enseñanza concertada se reunieron ayer con la consejera de Educación, Eva Ledo, para repasar las medidas acordadas con los sindicatos y la patronal de cara al inicio del nuevo curso escolar.

En la reunión se puso sobre la mesa el compromiso de revisar la dotación de maestros de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), con el fin de reforzar la atención a la diversidad del alumnado. Se trata de una de las principales demandas de los centros concertados, que advierten de la creciente necesidad de apoyos específicos en las aulas. Por otro lado, esta el refuerzo en el número de profesores de Infantil, que se producirá en todos los colegios asturianos, aunque aún no se ha fijado una fecha para llevarlo a cabo. La reunión sirvió para expliarles de primera mano a los representantes de los colegiós cómo van a afectar estas medidas al funcionamientos de los mismos, al tiempo que se expuso cuáles son los principales puntos flecos y que urge más en esta red educativa.

Otro de los acuerdos alcanzados se refiere al ámbito salarial. La consejería confirmó la aplicación de un incremento retributivo de 80 euros brutos mensuales para el profesorado de la concertada, en línea con los compromisos adquiridos en la negociación del pacto educativo.

Ambas partes coincidieron en la importancia de mantener un diálogo estable y reuniones periódicas para garantizar la aplicación efectiva de estas medidas. n