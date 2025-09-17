Los partidos asturianos claman tras la justificación del Gobierno sobre el Huerna: "Es un peaje injusto"

Los partidos políticos con representación en la Junta General han reaccionado esta mañana tras conocerse la posición del Gobierno central sobre el peaje del Huerna. El Ejecutivo de Sánchez ha justificado la prórroga que la Comisión Europea considera ilegal. La posición del Gobierno es contraria a la de los grupos de la Junta, donde hay unanimidad: el peaje no debería existir.

Todos los partidos secundaron ya hace un año una proposición no de ley presentada por Foro para instar al Gobierno a acabar con el peaje y las posiciones no han cambiado, aunque el PSOE apunta al PP por la existencia del peaje, ya que fue el ejecutivo popular de José María Aznar el que ejecutó aquella ampliación, ahora en el punto de mira de Bruselas.

El PSOE dice que es un "castigo"

"La prórroga del peaje del Huerna fue una decisión unilateral e irresponsable del Partido Popular. A partir de ahí, y como siempre hemos remarcado, somos favorables a la eliminación del peaje, que supone un castigo injusto a todos los asturianos y asturianas", destacó Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de organización de la Federación Socialista Asturiana.

"Los asturianos no reclaman una lección de historia", defiende el PP

"Desde el PP de Asturias creemos que el Gobierno central tiene que asumir que el peaje del Huerna a día de hoy es un agravio histórico para nuestra comunidad. Es la principal puerta de entrada y salida a la Meseta y se ha convertido en un castigo para los asturianos, tanto para las familias como para nuestras empresas. No puede ser que mientras en otras comunidades se levantan barreras, en Asturias sigamos pagando. El Gobierno debe comprometerse a suprimirlo de manera definitiva, porque hablamos de igualdad de oportunidades y de cohesión territorial", asegura Pedro de Rueda, diputado popular.

"Pero el Partido Popular de Asturias no confía en la voluntad del Gobierno socialista, que hasta ahora solo ha ofrecido parches y promesas incumplidas. Nuestra exigencia es clara: eliminación total, sin excusas ni retrasos si la legalidad lo permite. Si en Cataluña, Galicia o la Comunidad Valenciana se han levantado peajes, Asturias no puede ser menos. Es hora de que el Gobierno de Sánchez deje de discriminar a nuestra tierra. la prioridad debe ser lo que beneficia a Asturias en 2025, no lo que se decidió hace décadas", insiste.

Sobre las justificaciones del Gobierno de Rueda destaca que "lo que reclaman los asturianos no es una lección de historia, sino soluciones. Hoy el Gobierno de España tiene la oportunidad y la obligación de eliminar un peaje injusto que penaliza a nuestra tierra; Sánchez no puede esconderse en el pasado y Asturias exige ya la eliminación del peaje del Huerna".

Vox: "El Huerna es resultado del bipartidismo"

"Desde Vox, desde el sentido común, tal y como hemos manifestado en repetidas ocasiones, el peaje del Huerna, resultado de políticas del bipartidismo implica un aislamiento con la península vergonzoso. Lo que hay que hacer es instar al Gobierno de España a liberar el peaje de la AP-66; en caso de que no se proceda a la liberación del peaje por parte del Gobierno de España se habrá de aplicar una bonificación del 100% para residentes y transportistas hasta la finalización de la concesión, remitiendo además informes trimestrales de ejecución de inversiones en la red estatal asturiana, así como a llevar a cabo un Plan Estatal de Choque 2025-2027 en Asturias para la rehabilitación estructural de firmes y la estabilización de taludes en los tramos prioritarios de la red estatal", indicó por su parte Gonzalo Centeno, parlamentario de Vox.

"Confianza y socialismo son antónimos, en cualquiera de sus vertientes, más en los intereses reales de los asturianos y de los españoles. Lo que confiamos es que los ciudadanos sean conscientes del gran daño del bipartidismo, autor del sangrante peaje. El socialismo es experto es enfrentar y en provocar diferencias entre regiones, entre españoles. Mientras los asturianos pagan por comunicarse con la meseta, nuestros vecinos cántabros o gallegos no tienen este problema", destacó sobre si considera que el peaje acabará eliminado.

IU dice que "nunca debió existir"

"El peaje del Huerna debe ser suprimido, porque nunca debió existir. ¿Cómo se suprime? eso debe decidirlo el Gobierno central pero, obviamente no puede ser detraído de otras inversiones previstas para Asturias, porque ya hemos pagado de más y no es a la sociedad asturiana quien debe asumir las consecuencias que adoptó en su día el PP, que fue quien amplió la concesión ni, mucho menos, ahora, que la Unión Europea nos ha dado la razón en que se trataba una medida ilegal de esa prórroga en la concesión del Huerna. Cualquier otra cosa sería tratar de resolver un error con otro, una injusticia con otra", argumentó por su parte Delia Campomanes (IU).

Foro: "Ya cansa el juego del PSOE, diciendo aquí una cosa y otra en Madrid

"Desde Foro Asturias, exigimos que el Gobierno de España cumpla con la normativa europea y con el mandato del Parlamento asturiano. Tiene que responder a Bruselas proponiendo la supresión del peaje y no buscando atajos ni prórrogas. Es la oportunidad de corregir una injusticia histórica con Asturias", aseguró Adrián Pumares (Foro).

"Bajo ningún concepto el rescate del Huerna no puede hacerse a costa de paralizar o recortar otras inversiones en Asturias. La supresión del peaje es una obligación legal y política, no un regalo. El Gobierno de España tiene recursos suficientes y debe priorizar esta cuestión sin comprometer otros proyectos estratégicos en Asturias", destacó Pumares, que añade que “ya cansa el juego que se trae el PSOE con decir una cosa aquí y otra en Madrid”.

Tomé: "No se puede perjudicar a otras inversiones"

"La supresión del peaje es una reivindicación que mantenemos. Los gobiernos deberían tener hechos los cálculos. En ningún caso deberá perjudicar a otras inversiones. Es obligación y responsabilidad de los gobiernos estatal y autonómico buscar la fórmula para cumplir con la supresión del peaje sin que afecte negativamente, de ninguna manera, a los asturianos y las asturianas", destacó, por su parte, Covadonga Tomé, del grupo mixto.