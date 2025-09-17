El Principado deberá depositar 4 millones para liquidar Sogesproa, con pérdidas disparadas
El ente creado para gestionar la venta de activos de Sogepsa, Liberbank y Asprocon, cuya extinción se tramita, suma en números rojos más de 32 millones desde su creación
La liquidación de Sogesproa, un ente creado en 2018 para gestionar la venta de activos inmobiliarios de Sogepsa, Liberbank (hoy Univaja) y Asprocon supondrá para la administración autonómica depositar 4 millones de euros, una cuantía casi equivalente a la que deberá abonar la entidad bancaria, según un documento interno. Este ente arrastra pérdidas disparadas año tras año. Contablemente, según los balances de cada año, sus siete años de existencia han supuesto pérdidas acumuladas de 32 millones de euros, incluyendo devaluación de activos.
Los resultados de cada ejercicio revelan un progresivo incremento de las pérdidas: de los 171.304 euros registrados en 2018, la cuantía fue escalando año a año, superando incluso los 10 millones de euros tanto en los cierres contables de 2023 como de 2024.
El consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, comparece hoy en comisión paralmentaria para responder a preguntas del PP sobre la deuda de Sogesproa, además de otras cuestiones como la demora en las ayudas del plan "Moves".
- El Gobierno pide retirar 755 anuncios de pisos turísticos en Asturias: estos son los cinco concejos en los que se encuentran
- Asturias suma en cinco años casi 800 millonarios gracias al empuje económico: este es el perfil de estos nuevos ricos
- La FP da un giro para adaptarse a la demanda laboral de las empresas: estas son las principales novedades
- El avispón asiático iniciará su declive el próximo año, prevé el Principado
- Las Medallas de Asturias, premio a 'lo mejor' de la región: los 15 galardonados reciben las distinciones 'con alegría y gratitud
- Duro Felguera ya ha despedido a 85 empleados, casi la mitad de los previstos en el ERE
- La nueva PAC destapa la caja de los truenos en Asturias: las iniciativas que podrían quedarse en el aire
- Los titulados en FP en Asturias ya logran empleo con más facilidad que los universitarios