El Principado deberá depositar 4 millones para liquidar Sogesproa, con pérdidas disparadas

La liquidación de Sogesproa, un ente creado en 2018 para gestionar la venta de activos inmobiliarios de Sogepsa, Liberbank (hoy Univaja) y Asprocon supondrá para la administración autonómica depositar 4 millones de euros, una cuantía casi equivalente a la que deberá abonar la entidad bancaria, según un documento interno. Este ente arrastra pérdidas disparadas año tras año. Contablemente, según los balances de cada año, sus siete años de existencia han supuesto pérdidas acumuladas de 32 millones de euros, incluyendo devaluación de activos.

Los resultados de cada ejercicio revelan un progresivo incremento de las pérdidas: de los 171.304 euros registrados en 2018, la cuantía fue escalando año a año, superando incluso los 10 millones de euros tanto en los cierres contables de 2023 como de 2024.

El consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, comparece hoy en comisión paralmentaria para responder a preguntas del PP sobre la deuda de Sogesproa, además de otras cuestiones como la demora en las ayudas del plan "Moves".