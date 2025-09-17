El revolucionario sistema del HUCA para limpiar su fachada de nueve plantas

Limpiar fachadas muy elevadas sin riesgos para las personas y con menor coste. El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha empezado a probar esta mañana un nuevo sistema de limpieza de fachadas que usará drones para estas tareas de mantenimiento. El edificio de hospitalización del HUCA consta de nueve plantas.

La limpieza con dron es una técnica emergente dentro de la construcción, mantenimiento y facility management. Se está desarrollando como alternativa a los métodos tradicionales (andamios, góndolas, trabajos verticales) por cuestiones de seguridad, rapidez y coste. Este procedimiento mejora la seguridad laboral (no requiere operarios en altura), reduce molestias al hospital (rápida instalación) y garantiza un entorno limpio y saludable en áreas sensibles como hospitales.

En las pruebas iniciadas hoy, el objetivo es analizar los rendimientos reales en el HUCA y organizar el trabajo de limpieza del edifico completo. Esta nueva técnica de limpieza será llevada a cabo por Lacera, que es la empresa proveedora de servicios de limpieza del complejo hospitalario ovetense.

La limpieza se realizará utilizando dos tipos de drones: 1) Dron de limpieza (Matrice 300 y 350): efectúa los trabajos propios de limpieza; 2) Dron de apoyo (Mavic 3): tiene la función de supervisar la zona, y comprobar satélites, a la vez que cuando sea posible, grabar y tomar imágenes para el análisis y estudio del proceso.

Esta prueba del HUCA se llevará a cabo hasta este próximo sábado, desde las 08.00 horas hasta las 18.00 horas.