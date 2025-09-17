Así será el debate del estado de la región que comienza el martes 23 de septiembre

La Junta General del Principado acogerá a partir del próximo martes 23 de septiembre el debate de orientación política, habitualmente conocido como debate del estado de la región, en el que el Gobierno expone sus planes para el próximo año, hace balance de su actuación y propone nuevos retos. Los grupos políticos, por su parte, analizan y evalúan la acción de Ejecutivo y tratan de incorporar sus sugerencias y propuestas.

Los portavoces parlamentarios, reunidos este miércoles, han dado el visto bueno a un calendario que sigue el guion habitual, similar al del año pasado. El reparto de tiempos e intervenciones será el siguiente:

Martes, 23 de septiembre. El debate comenzará a las 11.00 horas con una intervención sin límite de tiempo del Presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón.

El debate comenzará a las 11.00 horas con una intervención sin límite de tiempo del Presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón. Miércoles, 24 de septiembre. La sesión comenzará a las 9.00 de la mañana. La jornada acogerá el debate entre el Presidente y los portavoces parlamentarios. Cada portavoz intervendrá desde la tribuna por un tiempo máximo de 30 minutos. En el caso del grupo mixto (que componen Adrián Pumares, de Foro, y Covadonga Tomé), ese tiempo se repartirá entre ambos de manera equitativa. Tras la intervención de cada portavoz, responderá el Presidente sin límite de tiempo. Habrá un turno de réplica de 10 minutos para cada uno y cabe un turno de contrarréplica de 5 minutos. Esos tiempos se dividirán entre dos en el caso del grupo mixto, y a Pumares y Tomé responderá Barbón conjuntamente tras sus intervenciones.

Ese mismo día se abrirá el plazo para que los partidos presenten sus propuestas de resolución, que deberán registrar desde las 12.00 hasta las 19.00 horas.

Viernes, 26 de septiembre. La sesión vuelve a comenzar a las 9.00 de la mañana. Se debatirán y votarán las propuestas de resolución de los distintos grupos parlamentarios. Los portavoces de cada uno las defenderán por 30 minutos (compartidos en el caso del grupo mixto) y habrá un segundo turno para cada grupo que no excederá los 20 minutos para que se pronuncien acerca de las propuestas de resolución planteadas por otros partidos.

El orden de intervención de los grupos será de mayor a menor importancia numérica, aunque el grupo parlamentario socialista siempre intervendrá en último lugar, según lo acordado por los portavoces.