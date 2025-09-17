Siero pedalea hacia el futuro: un concejo referente en movilidad sostenible

Siero se ha convertido en un ejemplo palpable de cómo un concejo de tamaño medio puede liderar la transición hacia una movilidad más sostenible. Su apuesta decidida por la bicicleta ha dado como resultado la red de carriles bici más extensa de Asturias y la más amplia de España en proporción a la población.

Desde 2017, el Ayuntamiento ha impulsado 55 proyectos ciclistas que suman más de 40 kilómetros de sendas y han supuesto una inversión de más de 16 millones de euros. El esfuerzo ha sido reconocido este mismo 2025 por la Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta (RedBici), que otorgó al concejo un distintivo por su aportación al impulso de este medio de transporte

Nuevos accesos a La Pola desde la autovía Minera, terminados en el mes de julio / Paula Tamargo

Una red conectada entre núcleos y servicios

La gran virtud del modelo sierense es la interconexión de núcleos urbanos y espacios estratégicos. Hoy, Lugones es prácticamente ciclable en sus principales puntos de interés. La Fresneda dispone también de vías seguras, y ambas localidades han quedado unidas gracias a una reciente conexión. El carril bici alcanza incluso Parque Principado y varios polígonos industriales, lo que abre la puerta a un uso cotidiano de la bicicleta para ir al trabajo o realizar gestiones.

El consistorio trabaja ya en proyectos para unir La Pola con El Berrón y Lugones, completando así una red que facilitará los desplazamientos internos sin necesidad de coche.

Movilidad sostenible como estrategia global

El impulso a la bicicleta no se entiende como una actuación aislada, sino como parte de una estrategia global de sostenibilidad. Siero viene implementando políticas de eficiencia energética, mejoras en saneamiento e inversiones verdes que buscan reducir emisiones y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En este sentido, el concejo no solo persigue ofrecer un transporte limpio, sino también descongestionar el tráfico rodado en áreas de alta densidad como Lugones o La Pola, al tiempo que promueve hábitos saludables entre la población.

Un grupo de cicloturistas por el concejo. / Lne

Un referente en Asturias y en España

La red ciclista de Siero no pasa desapercibida en el ámbito nacional. En un país donde las ciudades medianas buscan fórmulas para compatibilizar desarrollo y sostenibilidad, el modelo sierense se observa con atención. El reconocimiento de RedBici sitúa al concejo en un grupo reducido de territorios que han hecho de la bicicleta una herramienta estructural, y no un mero complemento. Este protagonismo llega además en un momento en que la movilidad sostenible gana peso en la agenda política y social, tanto por la necesidad de cumplir objetivos europeos de reducción de emisiones como por la creciente demanda ciudadana de espacios urbanos más amables y saludables.

Retos de futuro

El gran desafío de Siero es ahora consolidar el uso ciudadano de las infraestructuras ya creadas. Para ello, el Ayuntamiento trabaja en campañas de sensibilización, actividades educativas y propuestas de movilidad segura que acerquen la bicicleta a todos los públicos, desde escolares hasta trabajadores de los polígonos.

Al mismo tiempo, se estudia la interconexión con concejos vecinos, especialmente Oviedo y Llanera, lo que permitiría que la red sierense se integrase en una malla ciclista metropolitana de mayor alcance. La visión a medio plazo es la de un territorio interconectado, donde la bicicleta sea un medio de transporte competitivo frente al coche en distancias cortas y medias.

Un modelo exportable

La experiencia de Siero demuestra que con planificación, inversión y voluntad política es posible transformar la movilidad en municipios intermedios. Frente a la idea de que solo las grandes ciudades pueden liderar este cambio, el concejo asturiano ofrece un ejemplo de buenas prácticas que otras localidades tanto del Principado como del resto de España, pueden replicar.