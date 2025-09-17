Tomé pide "seriedad y realismo" para abordar los Presupuestos de 2026
La diputada critica que el PSOE y el PP están "más interesados en la carrera preelectoral"
a. g.-o.
La diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, insistió ayer en la necesidad de hacer realidad "un presupuesto que blinde nuestra educación pública" y, por tanto, reclamó a Adrián Barbón que "empiece a trabajar ya para conseguirlo, desde la seriedad y el realismo". Esta petición llega un día después de que el presidente del Principado tendiese la mano al Partido Popular y a Foro de cara a las próximas negociaciones presupuestarias.
"Difícil soñar con pactos en el actual escenario de crispación constante, con los dos partidos mayoritarios más interesados en la carrera preelectoral que centrados en las necesidades reales de los asturianos y las asturianas", valoró Tomé, quien recordó que será ella quien, "a todas luces", tenga el voto decisivo para la aprobación de las cuentas autonómicas, tal como ha ocurrido en los dos últimos ejercicios.
Eso sí, la parlamentaria avisó al Presidente en particular, y al Gobierno de Asturias en general, que la aprobación de unos Presupuestos es "irrelevante si después no se ejecutan".
Aunque todavía no hay fecha para que empiece la ronda de reuniones con los diferentes grupos parlamentarios, Barbón ya ha adelantado que los presupuestos de 2026 serán los de la educación y los incendios, las dos grandes áreas que han marcado, por el momento, este año de legislatura.
