UGT reelige a Iván López como responsable de Carreteras
a. g.-o.
Iván López Reguero ha sido reelegido como responsable del sector de Carreteras, Urbanos y Logística de UGT Asturias para los próximos cuatro años. Durante este mandato tendrá dos retos principales. Por un lado, el sindicado está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo sobre el convenio colectivo del transporte por carretera del Principado, impugnado por la patronal y que afecta a unos 7.000 trabajadores.
El otro reto será conseguir la aplicación de coeficientes reductores para conductores de camión y autobús, una reivindicación histórica del sector para el reconocimiento de las condiciones "penosas y de especial desgaste" de la profesión. "Tenemos por delante cuatro años intensos con el compromiso de mejorar sus condiciones laborales y de seguridad", afirmó López.
- El Gobierno pide retirar 755 anuncios de pisos turísticos en Asturias: estos son los cinco concejos en los que se encuentran
- Asturias suma en cinco años casi 800 millonarios gracias al empuje económico: este es el perfil de estos nuevos ricos
- La FP da un giro para adaptarse a la demanda laboral de las empresas: estas son las principales novedades
- El avispón asiático iniciará su declive el próximo año, prevé el Principado
- Las Medallas de Asturias, premio a 'lo mejor' de la región: los 15 galardonados reciben las distinciones 'con alegría y gratitud
- Duro Felguera ya ha despedido a 85 empleados, casi la mitad de los previstos en el ERE
- La nueva PAC destapa la caja de los truenos en Asturias: las iniciativas que podrían quedarse en el aire
- Los titulados en FP en Asturias ya logran empleo con más facilidad que los universitarios