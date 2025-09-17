Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UGT reelige a Iván López como responsable de Carreteras

a. g.-o.

Oviedo

Iván López Reguero ha sido reelegido como responsable del sector de Carreteras, Urbanos y Logística de UGT Asturias para los próximos cuatro años. Durante este mandato tendrá dos retos principales. Por un lado, el sindicado está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo sobre el convenio colectivo del transporte por carretera del Principado, impugnado por la patronal y que afecta a unos 7.000 trabajadores.

El otro reto será conseguir la aplicación de coeficientes reductores para conductores de camión y autobús, una reivindicación histórica del sector para el reconocimiento de las condiciones "penosas y de especial desgaste" de la profesión. "Tenemos por delante cuatro años intensos con el compromiso de mejorar sus condiciones laborales y de seguridad", afirmó López.

