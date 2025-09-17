De un "viejo almacén" en la calle González Besada al Campus del Cristo: la historia de los 50 años de la Facultad de Económicas en Oviedo

En octubre de 1975 se inauguraba la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo, iniciándose unos estudios de carácter superior de economía y empresa en nuestra región. En aquel momento, esta nueva Facultad empezaba con gran ilusión un proyecto de futuro que desde entonces no ha hecho más que crecer.

Su ubicación, en la calle González Besada, nos fue dejando unos recuerdos entrañables a todos los que, año tras año, fuimos creciendo con ella, hasta que en enero de 1984 nos mudamos al Campus del Cristo.

Esos recuerdos incluyen también a aquellos primeros decanos –Luis Carlón, José Luis García Delgado, Álvaro Cuervo- y profesores y profesoras con los que compartimos las aulas del "viejo almacén" y a los que es de justicia reconocer el esfuerzo que hicieron, nunca fácil, por poner en marcha un centro universitario nuevo.

El atractivo de estos estudios se vio reforzado por el reto que supuso en aquellos momentos para los economistas la "crisis del petróleo" y la necesidad de hacer frente a los efectos adversos que ya se estaban empezando a sentir en todo el mundo. Se abrían nuevos retos a los que era necesario hacer frente, desde la economía y desde las empresas. Enrique Fuentes Quintana, Juan Velarde, Luis Ángel Rojo y otros tantos prestigiosos economistas impartieron conferencias de gran calidad sobre la actualidad económica y las medidas que, desde España, se iban a acometer. ¡Vivíamos la actualidad en nuestra Facultad! Un buen ejemplo de ello fueron los denominados "Pactos de la Moncloa" de 1977, que no solo fueron estudiados en las aulas de la mano de aquellos primeros profesores, sino que también fueron contados en primera persona por el propio Fuentes Quintana, ministro de Economía del Gobierno de Adolfo Suárez.

Aquel "viejo almacén" de la calle González Besada se fue quedando pequeño. Muchos alumnos, una actividad creciente. Y un rector, Teodoro López-Cuesta, que impulsó su traslado a una nueva ubicación en la cual seguimos hoy en día: el Campus del Cristo. Subimos en enero de 1984. La crisis se estaba superando y España estaba a las puertas de ingresar en la entonces Comunidad Económica Europea. Reformas, modernización y recuperación económica sostenida que iban a dar un impulso definitivo a nuestro país.

Modernización y crecimiento que también experimentamos en nuestra Facultad: un fuerte auge de los estudios económicos y empresariales que se trasladaba a un número de estudiantes y profesores que no paraba de aumentar. Estudiantes que se quedaban como profesores. Profesores que venían desde otras universidades. De la mano de los decanos Emilio Costa, Juan Vázquez, Ana Isabel Fernández, Ángel García, Javier Suárez Pandiello y Francisco González, así como de tantos profesores y profesoras que trabajaron con ilusión, tenacidad y constancia por una enseñanza e investigación de calidad, la Facultad se convirtió en un centro de referencia nacional y, cada vez más, internacional. Una internacionalización, tanto de profesores como de estudiantes, que se vio impulsada gracias al programa Erasmus europeo, hoy bien conocido por todos, y a muchas acciones de convenio con universidades de todo el mundo.

Una Facultad viva y dinámica no para, se transforma y moderniza sus estudios, siempre con el objetivo de mejorar y adaptar la formación de sus estudiantes a las necesidades cambiantes del mercado. En 1991 se produce una importante reforma de los planes de estudio: se diferencian los estudios de Administración y Dirección de Empresas, por un lado, y los de Economía, por otro lado, como dos licenciaturas independientes; se incorporan nuevas asignaturas que facilitan la adaptación de sus programas a una nueva realidad económica y social; se refuerza la importancia de los contenidos y aspectos prácticos de la docencia, diferenciando ya formalmente las clases teóricas de las prácticas y contemplando otro de tipo de habilidades y competencias cada vez más necesarias para desenvolverse en el mundo laboral. Aunque no forman parte todavía del plan de estudios, se ponen en marcha las prácticas de estudiantes en empresas, germinando así las futuras relaciones universidad-empresa que hoy son esenciales en nuestra actividad.

Estos cambios se afianzan con una nueva Reforma en 2010, consecuencia del Plan de Estudios de Bolonia, cuya finalidad era crear un Espacio Europeo de Educación Superior. Todos los títulos universitarios debían ser convalidables en la Unión Europea, un avance para la movilidad y empleabilidad de los estudiantes en el Mercado Único. Este proceso llevó a la desaparición de diplomaturas y licenciaturas que, en nuestro caso, fueron sustituidas por grados de cuatro años. Y es entonces cuando se crea la Facultad de Economía y Empresa, fusión de tres centros de la Universidad de Oviedo que le han aportado toda su experiencia y tradición: la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Rafael Anes, Manuel González y Julio Tascón han sido decanos de esta nueva Facultad.

Los grados implantados a través de esta última Reforma -Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad y Finanzas, Economía y Relaciones Laborales y Recursos Humanos-, formalizaron aspectos de gran valor para el curriculum de los estudiantes: la adquisición de habilidades y competencias que complementan su formación en conocimientos y que facilitan su inserción en el mercado de trabajo. Por eso, a los cambios que afectan a la docencia se añaden, también, muchas actividades que van en esa dirección. Un concurso de discursos, que ya tiene seis ediciones y que da a nuestros estudiantes la oportunidad de desarrollar sus habilidades de oratoria. Además, vinculada al concurso, se imparte anualmente una masterclass de comunicación oral para ir adquiriendo esas habilidades "blandas" que son tan importantes hoy en día.

Y porque en el imaginario colectivo las buenas ideas empiezan en un Garaje, hemos querido que nuestra Facultad tenga uno en el que nuestros estudiantes con inquietudes emprendedoras entren en contacto directo con quienes ya llevan mucho trecho del camino emprendedor recorrido. Desayunos, talleres o concursos son algunas de las actividades que se llevan a cabo en nuestro "Garaje: espacio incubadora de proyectos empresariales", que tienen siempre muy buena acogida y que estamos seguros de que serán el germen de futuras iniciativas. Una de ellas ha sido la creación, por parte de estudiantes vinculados desde el principio a este espacio, de Asturtalent, la primera asociación de emprendimiento de la Universidad de Oviedo, que tiene su sede en nuestra Facultad.

Las habilidades y destrezas de nuestros estudiantes también quedan demostradas en la revista La Lección del Alumno, creada en diciembre de 2012 y cuya portada de noviembre 2020, con una estudiante con mascarilla, es un buen ejemplo de la resistencia y resiliencia de este proyecto. En sus 24 números, la Revista ha evolucionado, añadiendo el formato digital al papel y dando lugar a la spin-off "el Sofá Naranja", una colección de entrevistas a profesores de la Facultad en las que, en un tono informal y desenfadado, un grupo de estudiantes les plantean preguntas relacionadas no solo con el mundo académico en general, sino también con aspectos más personales de su vida.

La formación recibida en las aulas año tras año, se complementa con conferencias que acercan a nuestros estudiantes a la actualidad económica, empresarial y laboral y les permiten acceder a la realidad económica de la mano de sus protagonistas. No en pocas ocasiones muchos de ellos son antiguos alumnos que han alcanzado posiciones importantes en sectores muy diversos de la economía, que vuelven a su Facultad con ilusión y cariño y a los que recibimos con orgullo.

Con motivo de este aniversario, me encuentro aquí mirando hacia el pasado de una Facultad que atesora más de 100 años de experiencia en estudios económicos, empresariales y de negocios gracias a la fusión de los tres centros de los que procede. Que complementa su oferta de estudios de grado con una PCEO ADE-Derecho y con tres Másteres, en Administración y Dirección de Empresas (MADE), en Instrumentos del Análisis Económico (MeIAE) y en Sistemas de Información y Análisis Contable (SIAC), dando formación de grado y posgrado a 2.500 alumnos. Que permite obtener una titulación bilingüe en tres de los cuatro grados que imparte, ADE, Contabilidad y Finanzas y Economía. Que ofrece a sus estudiantes la posibilidad de realizar movilidades internacionales y nacionales a través de más de 150 convenios con otras universidades. Que pone en contacto a los estudiantes con el mundo empresarial mediante la posibilidad de realizar prácticas a través de más de 200 acuerdos de prácticas laborales con empresas. Y que es la segunda institución pública española acreditada por la AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), un sello de calidad internacional que solo tienen las mejores Facultades y Escuelas de Negocios del mundo porque cumplen con los más altos estándares de calidad académica.

Formar parte de este selecto grupo es un reconocimiento a nuestra trayectoria, al esfuerzo continuo por avanzar y ser cada vez mejores. Pero no es un punto final, sino el inicio de una nueva etapa. Porque la acreditación nos obliga a la mejora continua en todos los aspectos de nuestra actividad. Porque la AACSB ha incrementado significativamente nuestra visibilidad internacional, permitiéndonos establecer acuerdos y colaboraciones con otras Facultades de universidades también acreditadas, enriqueciendo las oportunidades de movilidad e intercambio para nuestros estudiantes y profesores. Porque hemos creado un Advisory Board, o Consejo Consultivo, compuesto por representantes de nuestro entorno económico y empresarial; un órgano que nos permite compartir avances y actividades y recoger sugerencias, lo que refuerza nuestra conexión con la realidad empresarial y social. Porque gracias a esta dinámica de mejora continua estamos desarrollando una estrategia de impacto social en la región, con el objetivo de aplicar el conocimiento generado por nuestros docentes e investigadores para mejorar nuestro entorno. En definitiva, queda patente que la acreditación AACSB nos ayuda a funcionar de manera más eficiente y estratégica y, además, nos convierte en una Facultad de calidad internacional mucho más comprometida con los retos del presente y del futuro de Asturias y de los estudiantes que formamos en nuestro centro.

En este curso académico 2025-2026 que ahora se inicia, la Facultad de Economía y Empresa sigue siendo un centro dinámico, activo, vibrante, que celebra con ilusión los 50 años de estudios superiores en Asturias.

Inauguraremos un punto de encuentro en un espacio central de nuestras instalaciones. Nos gustaría que se convirtiese en un símbolo que nos identifique, que viaje por las redes sociales, en forma de fotografías con las que se recuerdan lugares y momentos, y que contribuya así, a darnos visibilidad, asociando esta imagen a nuestra Facultad.

Descubriremos una placa con el nombre de Elinor Ostrom en la principal sala de lectura del centro. Un reconocimiento a quien fue, en 2009, la primera mujer en obtener el Premio Nobel de Economía. Desde que se otorgó por primera vez, en 1969, fueron necesarios 40 años para que una mujer ganase este prestigioso premio en Economía. Desde entonces, solo otras dos mujeres han sido galardonadas en este ámbito.

Tendrá lugar la séptima edición de nuestro concurso de discursos, que llevará por título "Estudio ADE/Economía/Contabilidad y Finanzas/Relaciones Laborales/PCEO ADE-Derecho porque…". Es decir, se invitará a los estudiantes que participen a que expongan por qué han elegido el grado que están estudiando en nuestra Facultad.

Celebraremos, en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA, la XII Edición de "La Asturias que Funciona", que rendirá un homenaje a esta "Facultad que Funciona" A lo largo de cuatro días participarán empresas asturianas cuyos CEOs hayan sido formados en la Facultad. El quinto y último día tendrá lugar un coloquio con cuatro estudiantes: dos pertenecientes a aquella primera promoción de 1975-1976 y dos que estén en último curso en el actual 2025-2026.

Pondremos en marcha un proyecto que nos hace mucha ilusión porque se hará en colaboración con empresas asturianas: Asturias Business Case Series. Queremos impactar positivamente en el territorio, dando visibilidad al tejido empresarial regional mediante el estudio de empresas asturianas exitosas, cuyo "caso" será objeto de análisis por parte de profesorado de nuestra Facultad. Empezaremos con el caso de Buendía y esperamos ir añadiendo muchas empresas más a nuestra ABC Series.

El último acto previsto en la celebración de este aniversario histórico de nuestro centro tiene mucho que ver, precisamente, con la historia y con el papel de las universidades no sólo en la generación, sino también en la conservación y custodia del conocimiento. Gracias a nuestra Facultad, la Biblioteca de Ciencias Jurídico-Sociales de la Universidad de Oviedo contará desde ahora con el fondo histórico de la Asociación Internacional de Input-Output. Se trata de un auténtico tesoro documental, que recoge la evolución temporal de esta valiosa herramienta de análisis económico. El fondo incluye, por ejemplo, elementos biográficos y bibliográficos de dos Premios Nobel, Wassily Leontief y Richard Stone, una variada selección de "tablas" de las cuentas Input-Output de diferentes economías en diferentes periodos (España, Canadá, Quebec, Noruega, Kenia, Japón, Brasil, México, Europa) y documentos de las Naciones Unidas desde los años 1960s. La inauguración de esta Biblioteca Input-Output constituye un broche final inmejorable.

Cumplir cincuenta años de historia nos da la ocasión de mirar hacia el pasado, hacia el camino recorrido hasta aquí, y hacer balance, reflexionando sobre los retos vividos y los logros alcanzados. Creo que este balance es muy positivo y nos da fuerza para seguir avanzando en la búsqueda de la excelencia, ofreciendo a nuestros estudiantes, que son nuestra razón de ser, una formación de la mejor calidad.