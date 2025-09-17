Vox pide apoyo al PP para saber el gasto por la inmigración ilegal

La portavoz parlamentaria y presidenta de Vox, Carolina López, anunció que su grupo presentará una Proposición No de Ley en el Pleno para pedir que la Sindicatura de Cuentas fiscalice cuánto dinero se está destinando a la inmigración ilegal en Asturias. Pero antes Vox pedirá el apoyo al PP para lograr tal fin, ya que existe un mecanismo en el Reglamento que permite que dos grupos puedan hacer esta petición a la Sindicatura. "A ver si de verdad este Partido Popular quiere que se conozca el coste real de la inmigración ilegal en Asturias", dijo López.

Así, Vox pide que se identifiquen todas las partidas presupuestarias destinadas directa o indirectamente a la inmigración ilegal, indicando su grado de ejecución y también de dónde provienen, si de fondos europeos, de la Administración Central.

"Entendemos que Asturias no puede ser tierra de inmigrantes cuando se está financiando con dinero público la llegada de inmigrantes ilegales. Porque para Vox, por lo menos, primero son los nuestros", señaló Carolina López.