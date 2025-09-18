Más de 484.000 euros para impulsar el empleo juvenil en Asturias

La empleabilidad juvenil en Asturias recibe un nuevo impulso gracias a la convocatoria Más Empleo Joven, impulsada por la Fundación ”la Caixa” como organismo intermedio del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). En esta edición, el Principado se beneficiará de más de 484.000 euros, que irán destinados a un programa de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral.

El proyecto ofrecerá itinerarios de formación acreditada dirigidos a jóvenes de entre 16 y 29 años en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos con un nivel de estudios inferior a bachillerato o formación profesional de grado superior, o sin titulación. El objetivo es claro: reforzar competencias y facilitar el acceso a un empleo estable y de calidad.

Los itinerarios tendrán un carácter eminentemente práctico, en colaboración con el tejido empresarial asturiano, y combinarán formación técnica con habilidades transversales muy demandadas, como competencias digitales, comunicación o trabajo en equipo.

A escala nacional, la convocatoria Más Empleo Joven ha seleccionado 52 proyectos de entidades sociales a los que destinará una financiación total de más de 27 millones de euros, de los que 19,1 millones proceden de la Unión Europea y 8,3 millones de la Fundación ”la Caixa”.

"Queremos acompañar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad en su camino hacia un futuro mejor. Apostamos por la formación como palanca esencial para combatir el desempleo juvenil y reducir las desigualdades”, señaló el subdirector general de la Fundación ”la Caixa!, Marc Simón.

La iniciativa se suma a las convocatorias Más Infancia y Más Empleo, resueltas en 2024, que junto con Más Empleo Joven alcanzan una dotación conjunta de 124 millones de euros para proyectos de inclusión social y laboral.

En Asturias, esta inversión supone una oportunidad decisiva para ofrecer a los jóvenes herramientas que les permitan construir su futuro en un mercado laboral en constante transformación.

Una oportunidad para Asturias

La financiación que llega al Principado supone una oportunidad decisiva para reforzar el futuro laboral de la juventud asturiana. La vinculación con la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral aporta además una experiencia contrastada en proyectos de inserción y un conocimiento profundo de la realidad socioeconómica de la región.

En un territorio marcado por la reconversión industrial y el reto de retener talento joven, iniciativas como esta representan mucho más que un programa formativo: son una inversión de futuro, pensada para que los jóvenes de Asturias puedan abrirse camino y construir trayectorias laborales sólidas dentro de su propio entorno.