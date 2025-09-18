Alejandro Page toma el relevo de Juan Escriña como director general de Santa Bárbara Sistemas

Alejandro Page ha sido nombrado como nuevo vicepresidente de General Dynamics European Land Systems (GDELS) y director general de Santa Bárbara Sistemas (SBS), la filial que gestina la fábrica de armas de Trubia. Page, que ocupaba el cargo de vicepresidente europeo de Programas para (GDELS), toma el relevo de Juan Antonio Escriña, que deja sus funciones ejecutivas después de 43 años para convertirse en consejero especial del presidente europeo de GDELS, el ovetense Antonio Bueno.

Page, que es ingeniero industrial, forma parte de la compañía desde hace más de 15 años y al igual que Juan Escriña, ha desarrollado toda su carrera profesional dentro de la empresa.

Entre otros cargos, Page ha sido responsable de operaciones tanto en la fábrica de Trubia como la de Sevilla, y director de programas a nivel nacional. Su última posición ha sido la de vicepresidente de Programas en el grupo europeo GDELS, con responsabilidad sobre todas las empresas del grupo, y ha tenido experiencia internacional en GDELS-MOWAG (Suiza). Fuentes de GDELS resaltaron que Page ha sido uno de los directivos clave en el proceso de internacionalización de Santa Bárbara y que ha participado activamente en los principales programas de la compañía, como el Ajax para el Ejército británico y el Hunter para el Ejército de Letonia.

Desde su nuevo cargo, Page será responsable de la implantación y desarrollo del Plan Industrial y Tecnológico 2025-2030 de GDELS en España, que contempla, entre otros objetivos, la ampliación de la cadena de suministro de la compañía, de las plantillas de los centros de producción de Trubia (Asturias), Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Córdoba y un importante incremento de la producción que alcance en torno a 500 vehículos anuales.

El nuevo papel de Escriña

GDELS ha manifestado su agradecimiento a Juan Escriña por su dedicación y profesionalidad, y ha destacado esu contribución al posicionamiento tecnológico e industrial de la empresa durante todos estos años. Escriña se incorporó a la compañía en 1982 como titulado en prácticas y ha desarrollado la totalidad de su carrera profesional en GDELS-Santa Bárbara Sistemas. Escriña continuará vinculado a la dirección de GDELS como consejero especial del presidente europeo de GDELS, el asturiano Antonio Bueno, aportando su conocimiento de la industria de defensa española.