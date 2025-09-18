Asturias: el paraíso natural que conquista a quienes buscan desconexión total
El gran tesoro verde del norte de España.
Asturias no solo es verde, es puro espectáculo natural. Más de un tercio de su territorio está protegido, lo que convierte a esta tierra en un refugio único donde montañas, bosques y acantilados se mantienen en un estado casi virgen. Y ahora, con el auge del turismo de experiencias, se ha convertido en el destino favorito de quienes quieren disfrutar de aire puro, aventuras al aire libre y paisajes de postal.
Donde la naturaleza es la gran protagonista
Entre reservas de la biosfera, parques naturales y un parque nacional, Asturias suma más de 50 espacios protegidos que quitan el aliento. El Parque Nacional de los Picos de Europa, protegido desde 1918, es un imán para escaladores y senderistas, con el imponente Picu Urriellu y los míticos Lagos de Covadonga como joyas indiscutibles.
Pero no es el único. El Parque Natural de Somiedo, pionero en Asturias, sorprende con sus lagos y las tradicionales cabañas de pastores; mientras que en Las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias es posible toparse con la fauna más emblemática de la cordillera, como el oso pardo cantábrico.
En Redes, Ubiñas-La Mesa o Ponga, la naturaleza se muestra en todo su esplendor: desfiladeros de vértigo, bosques infinitos y montañas que parecen pintadas. Todo ello en un entorno que invita a caminar, a perderse y a reencontrarse con uno mismo.
Experiencias que enamoran
El senderismo es, sin duda, la mejor manera de descubrir este paraíso. Rutas como la Senda del Alba, el Tabayón del Mongallu o las brañas de Somiedo son perfectas para quienes quieren adentrarse en escenarios de cuento. Pero también hay opciones para los más aventureros: pedalear por vías verdes, recorrer las huellas de dinosaurios o dejarse llevar por el ecoturismo y la observación de aves.
El turismo temático está en auge. Desde seguir el rastro del oso hasta sumarse a excursiones de recolección de plantas que luego se convierten en talleres de cocina. Incluso es posible emocionarse con el vuelo de los quebrantahuesos, reintroducidos en Picos de Europa, o maravillarse con la inmensidad del río Eo en la Reserva de Oscos-Eo.
Un paraíso que engancha
Asturias no solo es un destino, es una experiencia vital. Quien la visita descubre que no hace falta elegir entre mar y montaña, porque aquí ambos conviven en armonía. Y si algo está claro, es que una vez que conectas con su naturaleza, cuesta mucho decir adiós.
