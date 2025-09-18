Asturias: el paraíso natural que conquista a quienes buscan desconexión total

Asturias no solo es verde, es puro espectáculo natural. Más de un tercio de su territorio está protegido, lo que convierte a esta tierra en un refugio único donde montañas, bosques y acantilados se mantienen en un estado casi virgen. Y ahora, con el auge del turismo de experiencias, se ha convertido en el destino favorito de quienes quieren disfrutar de aire puro, aventuras al aire libre y paisajes de postal.

Donde la naturaleza es la gran protagonista

Entre reservas de la biosfera, parques naturales y un parque nacional, Asturias suma más de 50 espacios protegidos que quitan el aliento. El Parque Nacional de los Picos de Europa, protegido desde 1918, es un imán para escaladores y senderistas, con el imponente Picu Urriellu y los míticos Lagos de Covadonga como joyas indiscutibles.

Pero no es el único. El Parque Natural de Somiedo, pionero en Asturias, sorprende con sus lagos y las tradicionales cabañas de pastores; mientras que en Las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias es posible toparse con la fauna más emblemática de la cordillera, como el oso pardo cantábrico.

En Redes, Ubiñas-La Mesa o Ponga, la naturaleza se muestra en todo su esplendor: desfiladeros de vértigo, bosques infinitos y montañas que parecen pintadas. Todo ello en un entorno que invita a caminar, a perderse y a reencontrarse con uno mismo.

Experiencias que enamoran

El senderismo es, sin duda, la mejor manera de descubrir este paraíso. Rutas como la Senda del Alba, el Tabayón del Mongallu o las brañas de Somiedo son perfectas para quienes quieren adentrarse en escenarios de cuento. Pero también hay opciones para los más aventureros: pedalear por vías verdes, recorrer las huellas de dinosaurios o dejarse llevar por el ecoturismo y la observación de aves.

El turismo temático está en auge. Desde seguir el rastro del oso hasta sumarse a excursiones de recolección de plantas que luego se convierten en talleres de cocina. Incluso es posible emocionarse con el vuelo de los quebrantahuesos, reintroducidos en Picos de Europa, o maravillarse con la inmensidad del río Eo en la Reserva de Oscos-Eo.

Un paraíso que engancha

Asturias no solo es un destino, es una experiencia vital. Quien la visita descubre que no hace falta elegir entre mar y montaña, porque aquí ambos conviven en armonía. Y si algo está claro, es que una vez que conectas con su naturaleza, cuesta mucho decir adiós.