El aviso de Barbón sobre las consecuencias del recorte de la PAC: peligra la agroganadería

"Gracias a la PAC existen y subsisten la agricultura y la ganadería, por lo que el recorte que propone la Comisión Europea en sus presupuestos –se habla de en torno al 22%– sería gravemente perjudicial para ellos".

Así se pronunció este miércoles el presidente del Principado, Adrián Barbón, sobre el impacto que provocaría el recorte de los fondos de desarrollo rural de la Política Agraria Común (PAC) en la agricultura y la ganadería que prevé la Comisión Europea dentro del presupuesto para el periodo 2028-2034 que ahora se empieza a negociar.

El Presidente, que esta semana está de visita en Bruselas (Bélgica) para diversas reuniones sectoriales. De la PAC –este año dejará en Asturias unos 94 millones– habló Barbón en una reunión con el asturiano Jonás Fernández y otros eurodiputados españoles, a los que transmitió su preocupación por el planteamiento inicial del próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea (UE). "Trabajaremos junto con el resto de las comunidades en el seno del Comité de las Regiones y esperamos que, en la discusión del próximo marco financiero, una mayoría parlamentaria permita salvaguardar el pilar 2 de la PAC, esos fondos de desarrollo rural que sostienen programas tan importantes para Asturias como el Leader"·, indicó. Uno de los aspectos que más preocupan en general en el campo español y entre las organizaciones agrarias, así como partidos de todo signo político y los propios profesionales es una cierta "nacionalización" de los fondos de cohesión (entre los que se engloba la PAC) y que dejará en manos de los estados miembros la decisión de su reparto, restando poder de decisión a las comunidades, que ahora tienen línea directa con Bruselas.

Esto último también fue abordado por el Presidente del Principado en su encuentro posterior con el comisario europeo de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto. Ante éste reivindicó la "función clave" de las autonomías en la gestión de los fondos europeos y reclamó que las regiones sigan ejerciendo esta potestad a partir de 2028, cuando entrará en vigor el futuro presupuesto: "Las comunidades no debemos perder poder en el nuevo marco financiero". A Fitto le transmitió la preocupación del Gobierno de Asturias ante la posibilidad de que los recursos comunitarios pasen a gestionarse directamente desde los estados miembros. "Debe garantizarse la participación de las comunidades; trabajaremos en el seno del Comité de las Regiones para defender esto, ajeno a ideologías", añadió.

Antes del encuentro con Fitto, Barbón se reunió con el comisario de Defensa y Espacio, Adrius Kubilius, a quien informó sobre el potencial del Principado en los ámbitos de su competencia: "Teniendo en cuenta los planes de incremento de inversión en defensa, tanto por parte de la UE como de los estados miembros, me parece fundamental situar Asturias en el mapa", argumentó el presidente asturiano. Barbón detalló que el Principado cuenta con un hub de defensa formado por más de medio centenar de empresas que aspiran a posicionar la comunidad como referencia en la investigación y el desarrollo tecnológico. El sector supone ya cerca del 10% del PIB de la comunidad.