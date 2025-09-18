El calor pone en alerta a Asturias a cuatro días de despedir el verano

A cuatro días de despedir el verano -el otoño entrará el próximo lunes 22 de diciembre a las 20.19 horas- en Asturias han saltado las alarmas por calor. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido este jueves a primera hora de la mañana una alerta por FMA (fenómeno meteorológico adverso). El aviso es de nivel amarillo por temperaturas altas, según ha informado el delegado en Asturias de la AEMET, Ángel Gómez.

En concreto las dos alertas son para el Suroccidente, la Cordillera y los Picos de Europa. En estas zonas se podrían alcanzar los 34 grados durante este jueves. El aviso va desde la una de esta tarde hasta las ocho.

Aunque no había aviso por FMA, Ángel Gómez ya advirtió el pasado miércoles, al presentar su informe del verano y el avance de cómo se presenta la estación otoñal en Asturias, que para este jueves se esperaban altas temperaturas. Una situación que continuará mañana viernes, aunque en menor medida, mientras que el fin de semana se espera todo lo contrario: que los termómetros caigan, acompañado además de chubascos y lluvias generalizados.

El otoño entrará en el Principado con tiempo otoñal, es decir, fresco y lluvioso. Pero ésta no será la tónica general durante toda la estación (hasta el 21 de diciembre), que según los cálculos de la AEMET hay una alta probabilidad de que sea cálido y se prevé que sea más bien seco.

Todo después de un verano que ha destacado precisamente por la falta de lluvias y las temperaturas extremas. De hecho, ha sido el más cálido desde 1961 (inicio de los registros) y el segundo más seco junto con los de 1999 y 2005.