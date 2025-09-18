El chorlito carambolo se deja ver poco por el Cabo Peñas

Hoy quiero hablaros de un ave muy especial, que además suele verse en un lugar igualmente especial. El ave es el chorlito carambolo (Charadrius morinellus) y el lugar es el Paisaje Protegido del Cabo Peñas. Seguramente todos conoceréis este saliente costero, el más septentrional de Asturias, con sus acantilados que caen verticalmente unos 100 metros sobre el mar y muy visitado por las espectaculares vistas que ofrece. Pero estoy seguro de que no todos sabéis la importancia que tiene este lugar para las aves.

Sin embargo, antes quiero contaros algunas cosas sobre el ave de la foto que pude fotografiar en la rasa de Peñas a finales del verano de 2017. Prácticamente todas las observaciones de esta especie se producen durante sus paradas migratorias, pues, aunque se reproduce en España en las cumbres de los Pirineos, lo hace de forma muy escasa. En las últimas décadas, además, ha sufrido una fuerte regresión como consecuencia de las constantes molestias en sus zonas de nidificación. Se estima que no se reproducen más de diez parejas, e incluso hay veranos en los que no se observa ninguna.

Uno de los mejores lugares de Asturias para ver al chorlito carambolo son los prados cercanos al Cabo Peñas, siendo los últimos días de verano idóneos para ello. No obstante, cada año las observaciones son menos frecuentes, e incluso algunos años no se llega a ver ninguno.

Algo que hace especialmente interesante a esta especie es que presenta un dimorfismo sexual inverso: la hembra es más vistosa en plumaje nupcial que el macho, y es ella quien conquista al macho, que después se encarga de la incubación.

El plumaje nupcial de las hembras es espectacular: un pecho rojizo intenso, una banda pectoral blanca y un vientre negro contrastan con una frente y ceja blancas bajo una elegante corona oscura. Desgraciadamente, en Asturias casi siempre se observan ejemplares juveniles, aunque también resultan muy bellos.

La foto que os muestro es, sin duda, mi favorita de todas las que he hecho en mis encuentros con el carambolo. Tras ganarme su confianza, coloqué una piedra entre ambos para lograr un desenfoque en el primer plano. Esta imagen suelo utilizarla en mis charlas de fotografía y aves para hablar de la magia de los desenfoques en la fotografía de naturaleza, algo que me cautiva y que intento aplicar siempre que puedo en mis tomas.

Para mí, los desenfoques son capaces de transformar una simple fotografía en una imagen cargada de arte y sensaciones, del mismo modo que lo hace una pintura. Se consiguen fotografías llenas de expresividad y sensibilidad. Un desenfoque bien aplicado dota de un protagonismo especial al sujeto natural fotografiado, incluso le añade un bello aire misterioso. De hecho, uno de los capítulos de mi libro «Inspirado por las aves» lleva por nombre «Desenfoques».

Pasemos ahora a hablar del Cabo Peñas y su entorno, que sin duda es el lugar más especial de Asturias para la observación de aves, tanto por la cantidad de especies como por las rarezas que se pueden ver aquí. Ejemplo de ello fueron los dos búhos nivales (Bubo scandiacus) en el otoño de 2021, o las recientes investigaciones con el bisbita de Richard (Anthus richardi), que demostraron que esta especie realiza una migración real de ida y vuelta, y no simples movimientos divagantes.

En el verano de 2014, el Gobierno de España incorporó el Cabo Peñas a la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), al ser un corredor migratorio y un área de cría y refugio para especies marinas y terrestres. Se estima que más de un millón de aves cruzan este punto durante el otoño.

Su ubicación geográfica, como primer punto de tierra tras el mar, lo convierte en una parada esencial para las aves migratorias. En esas paradas sería maravilloso que las aves pudiesen disponer de alguna charca de agua dulce donde descansar, alimentarse y recuperar fuerzas. Existen algunas naturales, pero en los pasos migratorios suelen estar secas. A los amantes de las aves nos consta que el Ayuntamiento de Gozón está trabajando para hacerlo posible. Ojalá este sueño se cumpla y, además, el espacio se dedique in memoriam a Toño Caballero, vecino de Luanco y apasionado de las aves, que dedicó innumerables horas en la rasa de Peñas a observarlas, dejando como legado su incansable empeño en resaltar la grandeza y el valor ornitológico de este enclave natural único y mágico. n