Cinco escritoras asturianas triunfan con sus novelas negras: así han logrado hacerse un hueco en el mercado nacional

Ana Covadonga Castro, Susana Jodar, Leticia Sierra, Carlota Suárez y Malenka Ramos protagonizan el notable caso de las escritoras asturianas que triunfan en el competido escenario de la novela negra. Interrogadas por este periódico, comparten su visión sobre lo que las atrajo del noir, la mirada femenina, la fuerza de los escenarios y la función crítica de un género que nunca deja de interrogar a la sociedad.

Lo que las atrajo.

Para Ana Covadonga Castro, el paso fue natural: "Me dedico a investigar crímenes en la vida real, así que escribir sobre ellos era otra forma de canalizar lo que veo, y a veces, lo que no puedo contar. La novela negra es una excusa para hablar de lo que nos mueve y nos rompe: el miedo, la culpa, la ambición, el amor… Y además, puedes matar en papel sin acabar en comisaría"..

Susana Jodar la define como su género favorito, tanto como lectora –"Te invita a jugar al detective"–como en su faceta creativa: "Me permite dar rienda suelta a la parte más oscura de mi imaginación".

En el caso de Leticia Sierra, la atracción fue inmediata: "La posibilidad de matar sobre el papel, de hacerlo sin dañar, y al mismo tiempo explorar las sombras de la naturaleza humana y contar realidades incómodas".

Ana Covadonga Castro / Cedida a LNE

Para Malenka Ramos, lo decisivo es la amplitud de recursos: "La infinidad de posibilidades que nos ofrece este género".

Carlota Suárez apunta que la novela negra es, por definición, "la radiografía de la sociedad en el momento en que se desarrolla la trama. Es cirugía mayor. Te abre en canal y muestra todas las vísceras. Esto es, de forma consciente e inconsciente, lo que vomita mi pluma, ya que mi principal objetivo al escribir es invitar a la reflexión. Históricamente, la novela negra es el género que menos se avergüenza de enseñar la podredumbre. Por esto me apunto al carro y, de paso, me rio de todos esos subgéneros plagados de anglicismos que no sé si me causan pena o risa. El disfraz de escritora de novela negra es perfecto para hablar de todo lo que importa.

¿Existe una mirada femenina diferenciada en el género?

Las respuestas muestran matices. Ana Covadonga Castro cree que sí: "No porque las mujeres escribamos de forma radicalmente distinta, sino porque cargamos con otras experiencias: violencias, formas de mirar el poder y el deseo. Y eso se filtra en la narrativa. Muchas autoras estamos ampliando el foco del género: ya no se trata solo de quién mató a quién, sino también de por qué, desde qué fracturas. Y a veces, de cómo se sobrevive después".

Muerte en el meridiano / Carlota Suárez

Susana Jodar es más escéptica: "No creo que existan distinciones. Pensando en los autores de novela negra que leo, especialmente españoles, algunos son más oscuros, otro más tipo aventuras, pero las diferencias o ‘marcas’ van más ligadas a la persona que al género".

Para Leticia Sierra "hay miradas muy interesantes en el género. Masculinas y femeninas. Pero sí es cierto que, a día de hoy, hay voces femeninas en el género muy potentes y que están sonando mucho y muy alto".

Malenka Ramos afirma que "el género negro ha variado en esos últimos tiempos y la novela policiaca ha dejado de estar controlada por personajes típicos, como el policía solitario rodeado de un ambiente sórdido, y se han introducido otros elementos, que tienen mucho que ver con la aparición de autoras en este género".

Carlota Suárez repregunta: "¿Existe una mirada? La mirada, como el alma, no tiene género. Hay tantas formas de narrar el crimen como personas escribiendo. Reducirlo a ‘mirada femenina’ o ‘masculina’ me parece un ejercicio de marketing que nos encasilla en lugar de liberarnos. Dicho esto, es innegable que muchas autoras hemos llegado para destripar el crimen desde lo micro, desde las grietas emocionales y los silencios incómodos que a veces la novela negra más clásica pasaba por alto. A quienes hurgamos en las grietas, escritoras o escritores, no es que no nos importe quién lo hizo, nos obsesiona el porqué, y el qué pasará después".

Carlota Suárez / Cedida a LNE

¿Cómo se concilia la tensión del crimen con la exploración íntima de los personajes?

Para Ana Covadonga Castro, son inseparables: "La tensión no solo viene de lo externo —el cadáver, la investigación—, sino también de lo interno: los conflictos morales, las decisiones que arrastran consecuencias. El suspense emocional es muchas veces más potente que el de la acción. Si no me importa el personaje, me da igual si le disparan o no. Así que intento escribir con una lupa en la psicología, sin olvidar que estamos en un género donde el corazón late rápido… a veces por tensión, a veces por miedo".

Susana Jodar se centra en comprender al ser humano detrás del crimen: "No son hechos aislados sino producidos por personas. ¿Qué los llevó hasta ahí? ¿Un hecho puntual? ¿Un cúmulo de situaciones? Me intriga el poder entender cómo las personas reaccionan según sus propias circunstancias y eso me permite que historia y personaje vayan de la mano".

Leticia Sierra añade: "Exploración emocional y tensión narrativa van de la mano. Sin ella, la trama no funciona".

Malenka Ramos insiste en la empatía: "Que el lector ame, odie o se enfade con los personajes. No son héroes perfectos, y eso los hace más reales".

Lo que oculta la tierra / Leticia Sierra

¿Conciliarlas? Se ríe Carlota Suárez: "Jajaja, ¡pero si son cómplices! La mejor tensión no es la del arma apuntando, sino la del dedo temblando antes de apretar el gatillo. ¿Por qué tiembla? Eso es lo que a mí me interesa. Ahí está la exploración emocional. Para mí, el crimen es solo la excusa para hurgar en las tripas de los personajes. Un asesinato es un hecho brutal que lo pone todo patas arriba. Es la tormenta perfecta para que salgan a flote secretos, traiciones, heridas mal cicatrizadas… Mi técnica pasa por construir personajes sólidos, ponerlos en situación y apretar el gatillo. Luego, solo miro y tomo notas mientras ellos se desangran. Suena un poco sádico, lo sé. El yoga me ayuda a compensar".

¿Qué temas obsesivos regresan a sus libros?

Ana Covadonga Castro "La culpa, la herencia emocional, la frontera entre justicia y venganza, los silencios". Susana Jodar: "Que los crímenes nazcan de lo cotidiano, con fuerte carga familiar y psicológica". Leticia Sierra: "La justicia fuera de los tribunales". Malenka Ramos: "El perfil del antagonista y los dilemas morales: no siempre todo acaba como debería".

Carlota Suárez: "La justicia. Más bien, la ausencia de ella. Me obsesiona esa línea delgada y resbaladiza que separa la venganza de la justicia. Me asusta ver que a menudo se cruzan con una naturalidad aterradora. También me persiguen esos secretos familiares que se entierran en el jardín y acaban envenenando las raíces de generaciones enteras. Y, por supuesto, el abuso de poder en todas sus formas: el político, el económico, el físico".

Leticia Sierra / Cedida a LNE

Asturias como escenario: ¿decisión literaria o afectiva?

Para Ana Covadonga Castro, ambas cosas: "Asturias tiene una belleza melancólica, una atmósfera perfecta para el noir: cielos bajos, lluvia que no avisa, ciudades industriales con historia a cuestas, paisajes que parecen guardar secretos. Pero además, hay algo profundamente emocional".

Susana Jodar lo define como un escenario natural para cualquier género: "La facilidad de pasar de lo urbano a lo rural, la meteorología… También es una decisión afectiva: quería potenciar las virtudes de nuestra tierrina más allá de nuestras fronteras".

Leticia Sierra ha combinado las dos vertientes: "En ‘Lo que oculta la tierra’ fue una decisión histórica –el Pozo Fortuna, en Turón–, no podía estar en otro lugar–La novela no podía ambientarse en otro sitio ya que cuento los hechos reales que ocurrieron en el valle y en el pozo en dos momentos temporales: 1940 y 1995. En cambio, en ‘Animal’ y ‘Maldad’ fue una decisión afectiva. Podía haber ambientado esas historias en cualquier sitio, pero ninguno hubiera sido mejor que mi tierra".

Malenka Ramos concluye: "La variedad de paisajes, los pueblos pequeños que se vuelven claustrofóbicos, los bosques, las leyendas… Todo está aquí. Es una mezcla de lo literario y lo emocional".

El juego del lobo / Malenka Ramos

Para Carlota Suárez Asturias "El escenario nunca es un capricho, es el corazón de la trama. Late y hace circular la historia. Mi primera novela nació en Gijón porque los hechos, de manera obstinada, se empeñaron en ocurrir aquí. Fue más evidencia que elección. Sin embargo, en otras ocasiones, el escenario es la semilla de la que brota todo. Estoy escribiendo una novela que vuelve a la costa asturiana porque hay ‘asuntillos’ locales, de esos que sacan los colores y piden a gritos ser narrados. A veces es afectivo, a veces es literario, y las más de las veces es una simbiosis perfecta. El lugar es el qué, no solo el dónde".

¿Qué importancia dan a la construcción psicológica frente a la trama?

Las cinco coinciden en que sin personajes complejos, la historia se desploma. Ana Covadonga Castro: "Me interesa más cómo alguien reacciona al horror que el horror en sí". Susana Jodar: "Primero imagino el crimen y luego busco al personaje que encaje psicológicamente con él". Leticia Sierra: "La construcción de personajes es crucial: sin volumen, la trama se cae".

Malenka Ramos: "Es muy importante crear personajes que se salgan de lo tradicional. Eso genera en el lector un intenso análisis de esos personajes. No son lineales, poseen un fondo muy profundo y una historia que debe ser contada. La dificultad por cazar al asesino perfecto, la duda moral cuando te topas con personajes que quieren hacer el bien, pero a veces no les queda más remedio que usar el mal para ello… Todo eso te genera ese dilema moral del que siempre hablamos".

Malenka Ramos / Cedida a LNE

Carlota Suárez destaca: "Es la base de todo. Para mí, la psicología es la trama. Una historia sin personajes complejos es como un cadáver sin autopsia, puedes ver la herida, pero nunca sabrás qué órgano falló primero ni por qué. Es fácil que un giro argumental impuesto se sienta falso; en cambio, una decisión terrible, pero coherente con la psique de un personaje bien construido, es incuestionable. Por otro lado, me rebelo contra la separación clara entre buenos y malos. En la vida real, esa línea es una trinchera movediza y llena de barro. Si la novela negra debe ser un espejo de la sociedad, es responsabilidad de quien escribe reflejar esa ambigüedad. Mis antagonistas no suelen ser villanos sino personas cuyas heridas infectaron su alma. Y mis protagonistas suelen estar tan rotos como sus antagonistas, solo que ellos creen haber elegido el lado menos oscuro de la grieta".

¿Cómo ven la salud del género negro en España?

Para Ana Covadonga Castro, está "más vivo que nunca. Ya no estamos dentro del club masculino, estamos empujando las paredes". Susana Jodar habla de un "nuevo boom" impulsado también por las adaptaciones audiovisuales. Leticia Sierra es clara: "Hay calidad y cantidad".

Malenka Ramos resalta que "las novelas que abordan temas mucho más complejos que los que ya tocaba la novela clásica policiaca van en aumento.

El papel de la mujer como autora de estas novelas cobra más importancia por los temas que aborda que son más amplios. Incluso los autores masculinos tocan ya escenarios y situaciones mucho más sensibles y profundos, con dilemas del día a día, personajes femeninos más fuertes y se alejan de los clichés".

El negocio / Susana Jódar

Para Carlota Suárez goza "de una mala salud de hierro. Hay una producción bestial, con una cantidad infame de novedades que cada mes conquistan –y a veces colapsan– los escaparates de las librerías. Como lectora, confieso que a veces sufro de indigestión. Los datos de ventas son incontestables, se publica y se lee una barbaridad. Esto es un aquelarre lleno de voces y en el norte, concretamente, hay cantera de escritores y una legión de lectores muy fieles y exigentes. ¿debería decir que por fin hemos llegado y ocupamos el lugar que merecíamos? Sería bonito, pero no del todo cierto. A mi modo de ver, hemos conquistado un espacio a base de talento y tesón. No somos una anécdota, sino un buen puñado de plumas más. Por eso yo, que detesto las etiquetas, me niego a cargar con la de ‘mujer que escribe novela negra’, como si fuera un subgénero más. Se nos lee con la lupa de lo ‘femenino’, se nos analiza en grupo y se nos programa en mesas redondas sobre "’la mirada de la mujer’. Para mí, el día importante será cuando se me juzgue solo por mi escritura, no por mi género. Mientras tanto, seguiré herejeando desde dentro, escribiendo como una demonia y destrozando expectativas. Es mucho más divertido".

¿La novela negra como espejo crítico de la sociedad?

La respuesta unánime es sí. Ana Covadonga Castro: "La novela negra nació para eso: para incomodar, para señalar los fallos del sistema, para mostrar lo que no queremos ver. A veces lo hago de forma muy consciente; otras, el tema se me impone sin que lo busque. Pero siempre hay una inquietud de fondo, una pregunta incómoda. La novela negra no puede ser solo un puzzle: tiene que moverte algo por dentro. Aunque, si además consigues que al lector se le revuelvan las entrañas… mejor".

Susana Jodar destaca que "es una vía para evidenciar realidades y hacer reflexionar al lector". Leticia Sierra apunta: "Se puede hacer mejor periodismo en la novela negra que en los medios: sin censura, sin líneas editoriales. ni anuncios publicitarios y tienes control total sobre el texto. Yo soy mejor periodista como novelista de lo que lo fui nunca en un medio".

Susana Jódar / LNE

Malenka Ramos está segura: "Siempre lo será, porque los traumas y violencias que narramos existen en la calle. Los personajes poseen traumas que los condicionan, y esas personas, de un modo u otro, existen en nuestro entorno; su vida no se aleja de la realidad"..

Carlota Suárez no duda: "No solo puede o debe, es que es su razón de ser. La novela negra que no critique la sociedad en la que se sustenta es como un detective que se queda a la puerta del escenario del crimen. El cadáver es solo la excusa para levantar las alfombras y mostrar la suciedad que hay debajo. Lo busco de forma absolutamente consciente. Cada caso, cada asesinato, cada personaje corrupto es un vehículo para hablar de los abusos de poder, de las injusticias y de las hipocresías que normalizamos. Por otro lado, si la crítica no va envuelta en una buena historia, con personajes que respiren y un ritmo que enganche, se convierte en un panfleto. Mi truco y mi desafío está en envenenar el café del lector con la verdad, pero azucararlo con la ficción para que se lo beba de un trago. Si consigo que el regusto amargo de la pregunta incómoda quede hasta días después de haber cerrado el libro, habré alcanzado mi objetivo".