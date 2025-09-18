Los constructores piden más plazo para las reformas de edificios

El presidente de la patronal de la construcción CAC-Asprocon, Joel García, pidió ayer al Principado que solicite al Ministerio y a la Unión Europea más flexibilidad en el plazo límite para ejecución de los fondos europeos que financian obras de rehabilitación de edificios. La patronal ya denunció que algunas actuaciones previstas por comunidades de vecinos terminarían aparcadas por la imposibilidad de cumplir los plazos. García reconoció que las subvenciones han sufrido retrasos a causa de un recurso a la convocatoria y que, además, se ha aumentado en 10 millones de euros la partida. "Ha habido esos retrasos, sí, pero lo que pedimos es una prórroga y que se de un plazo razonable para ejecutar ese gasto", indicó. A su juicio "el dinero presupuestado ya es dinero gastado para las administraciones y sería absurdo perderlo por la imposibilidad de ejecutarlo habiendo demanda para ello".

García se refirió también a las declaraciones del consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, en las que aseguraba que el Gobierno revisará el módulo de las viviendas protegidas para hacer más atractiva su construcción, pero lo hará por debajo de la subida de los salarios. El presidente de CAC prefiere esperar a que se inicien las negociaciones: "Hay que sentarse a hablar y ver los términos de la oferta", indicó. Recalcó que "es necesario cumplir lo acordado en la concertación" y reconoció que Zapico ha asegurado "que lo va a cumplir". "Vamos a echar números, hay que empezar a negociar este tema", afirmó.