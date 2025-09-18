El contrato de 40 millones que ha logrado una pequeña empresa de Castropol para construir vehículos para el Metro de Madrid

La empresa asturiana Uromac Systems fabricará 24 vehículos ferroviarios para el mantenimiento de la red del Metro de Madrid. El contrato supera los 40 millones de euros y garantizará carga de trabajo en las instalaciones del polígono de Barres, en Castropol, durante casi cinco años.

La Comunidad de Madrid incluyó dentro del plan de modernización del metro la compra de 24 nuevos vehículos híbridos (tracción diesel y eléctrica) y remolcados para el mantenimiento de la red. De ellos, 14 se destinarán al mantenimiento de la línea aérea de la red del suburbano (catenarias), y los diez restantes a la conservación de la infraestructura. La Comunidad de Madrid licitó el contrato el pasado abril con un presupuesto base de 40.832.660 euros (incluidos impuestos), recibió dos ofertas y acaba de adjudicar el contrato a Uromac Systems por 40.595.500 euros. El plazo de ejecución es de 57 meses.

Uromac Systems, fundada en 1991 en Castropol, se dedicaba inicialmente a la fabricación de dúmpers y carretillas para el sector nacional de la construcción. La crisis del ladrillo en España le obligó a dar un golpe de timón a su negocio y se especializó en la fabricación de vehículos ferroviarios y vehículos biviales (que permiten circular por vías de tren y carreteras) que son utilizados principalmente para el mantenimiento de líneas de tren, metro y tranvía; para el apoyo en maniobras de convoyes ferroviarios, y para servicios de emergencia. Con el cambio de negocio, además, esta empresa ubicada en el polígono industrial de Barres pasó del mercado nacional al internacional, con contratos en países de Europa, América y Asia.

La experiencia acumulada ha sido un factor clave para lograr ahora el importante contrato de vehículos ferroviarios de mantenimiento del Metro de Madrid.

Fuentes de la Comunidad de Madrid señalaron que las 24 unidades de material móvil auxiliar que fabricará Uromac Systems están diseñadas para trasladarse hasta las zonas de trabajo ágilmente, así como para ejecutar rápida y eficazmente cualquier tarea. Entre sus labores se incluirá las mejoras de túneles, instalaciones auxiliares y grandes construcciones de estaciones de la red de metro, además de la supervisión de los más de 139 kilómetros adicionales de vías secundarias formadas por depósitos, cocheras y galerías, actuaciones fundamentales para garantizar la circulación segura de los trenes, reducir el número de incidencias e incrementar la calidad del servicio.

"La adquisición de estos dispositivos forma parte de un proyecto global de modernización de la compañía metropolitana y supondrá un importante avance tecnológico, mejorando la disponibilidad, fiabilidad, homogeneidad y flexibilidad de las características operacionales de los vehículos auxiliares", destacaron fuentes de la Comunidad de Madrid, que apuntaron que las intervenciones que realizarán estos vehículos se realizarán en horario nocturno para no alterar el servicio habitual de Metro.

El contrato obtenido por Uromac Systems incluye la fabricación y entrega de 16 unidades de material móvil auxiliar de tracción híbrida (diesel y eléctrica), de los que diez unidades serán para el mantenimiento de la línea aérea, cuatro con plataforma de carga para el mantenimiento de la infraestructura y dos con grúa también para el mismo cometido. Además se fabricarán siete unidades remolcadas de las que cuatro serán para el mantenimiento de la línea aérea y tres para el mantenimiento de la infraestructura. Y, finalmente, se suministrará una unidad de material móvil portacarril.