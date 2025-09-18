Coronel González: "He vivido un tiempo magnífico, de renacer de la industria de defensa, el convenio de La Vega, el Día de las Fuerzas Armadas... hemos cumplido los objetivos"

El coronel Juan Luis González, exdelegado de Defensa de Asturias, ha sido despedido este jueves con un comida en el Centro Asturiano, al que han acudido unas setenta personas pertencientes a los más diversos sectores de la sociedad asturiana, todos ellos coincidentes en la gran labor realizada por el homenajeado por acercar las Fuerzas Armadas y la cultura de defensa a los asturianos. González confesó sentirse "abrumado" por la presencia de tantos amigos. "Ha sido un privilegio compartir todos estos años con todos vosotros. La verdad es que hemos pedido más de lo que hemos dado. Hemos procurado apoyar en todo lo que nos han solicitado las autoridades", indicó el coronel, que está sopesando varias ofertas de futuro.

El coronel González, durante su alocución. / Fernando Rodríguez

"Hemos procurado trabajar siempre por España, por la ciudadanía, promover la historia militar, hablar de nuestras grandes figuras de la historia, hablar de España, de sus símbolos, apoyar a las autoridades civiles en todo aquello que nos han podido solicitar, siempre tratando de compaginar los intereses de cada uno, en beneficio del ciudadano", dijo el coronel en su alocución.

Al homenaje, que contó como maestro de ceremonias con el comandante Jesús María Pina, responsable de Relaciones Institucionales de la Delegación de Defensa, acudieron las más diversas personalidades, desde el nuevo delegado de defensa, coronel Jesús Moreno del Valle; hasta el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño; pasando por la vicepresidenta de la Junta, Celia Fernández; el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro; el comandante militar de Asturias, coronel Jesús Martínez Victoria, jefe del regimiento "Príncipe"; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, el vicealcalde Ignacio Cuesta; el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres; el vicepresidente de la misma, José Manuel Ferreira; la exdelegada del Gobierno, Delia Losa; el exdelegado de defensa coronel Baldomero Argüelles; el coronel jefe de La Guardia Civil de Asturias, Francisco Javier Puerta; el Jefe Superior de Policía, Jorge Ignacio Moreno; el director de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas; y el director de LA NUEVA ESPAÑA, Gonzalo Martínez Peón, entre otros.

Asistentes al acto. / Fernando Rodríguez

El coronel González comentó que "una de las, digamos, ideas que quería ver finalizadas era el concierto de Trece Reyes en el Jardín de los Reyes de la Catedral. Eso será el día 27 de este mes. Y luego otras cosas que iremos viendo y que espero que mi relevo pueda llevar a cabo. ¿El Museo Militar? Eso ya es ciencia ficción, es a largo plazo, es un sueño, vamos a decirlo así, pero yo creo que tarde o temprano se conseguirá porque es lo suyo, es el camino para todo el material que tenemos museístico, tanto de la Fábrica de Armas de Trubia como la de Oviedo, que es muchísimo, que pueda reunirse en el sitio lógico que sería un espacio reservado en la Fábrica de Armas de Oviedo".

El coronel Jesús Moreno del Valle, el magistrado Jesús María Chamorro (presidente del TSJA) y el coronel Juan Luis González, antes de la comida. / Fernando Rodríguez

"He vivido un tiempo magnífico, hemos visto el renacer de la industria de defensa, hemos visto la firma del convenio de la Fábrica de Armas de La Vega, hemos visto el día de las Fuerzas Armadas en Asturias, creo que hemos trabajado mucho por la difusión de lo que son nuestros valores, por la cercanía de las Fuerzas Armadas a la sociedad, creo que en este sentido hemos cumplido los objetivos, hemos apoyado también a las autoridades civiles en todo lo que hemos podido, sobre todo en el ámbito de la Fábrica de Armas de Oviedo, y así seguiremos. Mi relevo seguro que lo hará mejor", aseguró el coronel antes de la comida.