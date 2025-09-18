Cortafuegos verdes y rentabilizar los montes, claves para prevenir incendios

Gestión forestal y planificación integral son clave para prevenir incendios y evitar desastre ambientales como los de hace un mes en Asturias y otras regiones del Noroeste, en las que un fuego inclemente se llevó por delante miles de hectáreas. Aprovechar el ganado menor para limpiar, crear cortafuegos verdes –plantando especies no pirófitas– y tener despejado el entorno de viviendas y pueblos son medidas indispensables.

Así figura en el informe elaborado por la Universidad de Cantabria y la Fundación Oso Pardo (FOP) "Propuestas para la prevención de los incendios forestales en la cordillera Cantábrica" presentado esta semana en Santander. El informe contó con las aportaciones de más de un centenar de personas (ganaderos, cazadores, vecinos, técnicos) en Somiedo, Villablino (León) y Potes (Santander).

Otra de las conclusiones es la necesidad de incidir en la educación, sensibilización y formación a la población a todos los niveles. Se requiere, avisan, "un conocimiento temprano del riesgo que supone el escenario de los nuevos incendios forestales así como a la formación de los vecinos en técnicas de extinción y prevención. Por otro lado, se otorga mucha importancia a la educación ambiental que incorpore al fuego como un elemento más en el medio". Otras propuestas son atraer población con puestos de trabajo de prevención de incendios y ques e pueda sacar rentabilidad a los montes. Los residentes destacan también la "necesidad imperiosa" de reducir la burocracia en todos los niveles y la cesión de competencias dotadas de partidas de presupuesto y de recursos técnicos a ayuntamientos y juntas vecinales, sobre todo, aquellas competencias relacionadas con la gestión del territorio o la prevención de incendos.

Coordinación

Por otra parte, el Gobierno de Asturias aplaudió la coordinación, colaboración y rápida respuesta del Gobierno de España ante los incendios forestales que afectaron a la comunidad en agosto. Así lo ha trasladóel consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, al secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, durante un encuentro celebrado en Madrid este miércoles.