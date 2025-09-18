Diez millones de euros para "Incorpórate al agro"

La convocatoria del plan "Incorpórate al agro" beneficiará en total a 151 personas –101 jóvenes y 50 mayores de 40 años–. El éxito de la convocatoria ha obligado al Gobierno de Asturias a aumentar los fondos hasta diez millones, cuatro más de los inicialmente previstos, según la Consejería de Medio Rural.

La convocatoria ha incluido varias novedades. La más destacada, que se abre la concurrencia a las personas mayores de 40 años. Aparte, eleva las ayudas para las mujeres, con 5.000 euros más, y permite la pluriactividad; es decir, combinar la actividad agraria con otro desempeño laboral. En estos casos, sólo se tiene derecho a la mitad de la ayuda.

Con "Incorpórate al agro", el Gobierno de Asturias también apoya la producción láctea, la agricultura y ganadería ecológicas y la adopción de medidas de prevención frente a la fauna salvaje, tres factores que incrementan la cuantía de la ayuda básica.

Medio Rural recibió 198 solicitudes, de las que 165 obtuvieron una evaluación favorable. Ante este volumen, el Consejo de Gobierno decidió incrementar la dotación hasta 10 millones. De momento, las ayudas cubrirán 151 peticiones. Otras 14 han quedado en lista de espera.

Perfil

La mayoría de las personas beneficiarias son mujeres: 89 de 62. También copan la mayor parte de las ayudas para nuevos agricultores y ganaderos (40 de 50) y acceden a las cuantías más elevadas: 19 mujeres recibirán 85.000 euros al optar por la exclusividad, apostar por explotaciones agrarias ecológicas y adoptar medidas preventivas.

En cuanto a la opción de incorporarse en régimen de pluriactividad, se han aprobado cinco expedientes. Por sectores, la ganadería sigue siendo mayoritaria, con 133 incorporaciones. Otras 19 personas han elegido la agricultura, en su mayoría enfocadas a la horticultura o el cultivo de setas. n