Diplomas para los alumnos del Taller de Aprendices

Un total de 17 jóvenes recibieron ayer los diplomas que acreditan sus competencias tras completar los cursos en albañilería, fontanería, electricidad y pintura del Programa Taller de Aprendices puesto en marcha por Fundación Mapfre y Accem en Oviedo y Gijón. El plan promueve la inclusión laboral de colectivos vulnerables con el aprendizaje de oficios tradicionales cada vez más escasos.