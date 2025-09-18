Duro Felguera vende su sede de Gijón y regresará a Langreo, donde nació

Duro Felguera regresará a Langreo, donde nació hace más de un siglo. La compañía de ingeniería y bienes de equipo, en preconcurso de acreedores, tiene cerrado un acuerdo para la venta de su sede en el Parque Científico Tecnológico de Gijón y prevé trasladarse a la actual Ciudad Tecnológica de Valnalón, un espacio de La Felguera en el que se reaprovecharon antiguas instalaciones de la fábrica siderúrgica de Duro para nuevas actividades empresariales, formativas y culturales.

Duro Felguera, controlada ahora por los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México, tendrá que presentantar antes de que acabe este mes un plan de restructuración ante el juez para evitar el temido concurso de acreedores. Dentro de las últimas decisiones adoptadas por la compañía asturiana figura un acuerdo de venta de su sede corporativa en el Parque Científico Tecnológico de Gijón. Era una medida que desde la dirección de Duro se estaba barajando desde hace tiempo, pero en los planes iniciales se hablaba de una venta con derecho a ocupación en régimen de alquiler. Sin embargo, la decisión que se ha tomado pasa por la venta del inmueble de Gijón (con tres plantas, sótano y garaje) y la mudanza de la toda la estructura corporativa de la ingeniería asturiana al distrito langreano de La Felguera, donde nació la compañía fundada por Pedro Duro. Allí tenía su sede la empresa hasta que se trasladó a Gijón. Ahora emprenderá el camino de vuelta si el juez aprueba el plan de reestructuración de la deuda que Duro Felguera mantiene con la Sepi, el Principado y la banca, principalmente.

En los últimos meses Duro Felguera ya ha acordado otras medidas como la venta a Indra del Tallerón de Gijón, o un expediente de regulación de empleo que afectará a 180 empleados.