La Federación de Concejos impulsará la figura del cronista

Cecilia Pérez, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), mantuvo una reunión este miércoles por la mañana con una representación de la junta directiva de la Asociación de cronistas oficiales de Asturias, integrada por Fernando Delgado (presidente), Pepe Monteserín (vicepresidente) y Juan José Domínguez (vocal). En la actualidad solamente 32 de los 78 concejos asturianos tienen cronista oficial, algo a lo que el colectivo quiere poner fin para ampliar la nómina. En la reunión se acordó que desde la FACC se remitirá una comunicación a los 46 municipios que no tienen cronista para informarles de las ordenanzas necesarias para su nombramiento. Posteriormente, la asociación de cronistas contactarán con cada uno de los concejos para orientarles en los tramites a seguir para su elección. La asociación regional renovó antes de verano su directiva al completo.