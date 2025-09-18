La Fiscalía advierte del gran número de menores agredidos sexualmente

La fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Asturias, Aránzazu Fernández,visitó el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, en Oviedo, un servicio de atención especializada a mujeres que sufren este tipo de delitos –fuera del ámbito de la pareja–, dependiente del Instituto Asturiano de la Mujer. La Fiscalía, como atestigua la Memoria correspondiente al año 2024, está preocupada por el alto número de menores agredidos sexualmente, así como del uso de las redes sociales para cometer o agravar estos delitos.

En el Centro, la Fiscal mantuvo una reunión con la directora general de Igualdad, María Jesús Álvarez; la jefa de servicio de Igualdad, Isabel Sierra; y la coordinadora del centro, la abogada Victoria Carbajal, tras la cual la Fiscal subrayó la importancia del trabajo del centro, del que destacó la inmediatez de su labor con las víctimas. Aránzazu Fernández se refirió al organismo como "centro de referencia" para las mujeres que han sufrido una agresión sexual, cuyo objetivo es el acompañamiento y asesoramiento a la víctima, evitando su revictimización.

Según los datos de la última Memoria de la Fiscalía del Principado de Asturias, correspondiente al año 2024, los delitos contra la libertad sufrieron una leve disminución en la comunidad autónoma en relación a 2023, del 2 por ciento. A pesar de que los delitos sexuales suponen solo un 1 por ciento de las infracciones, preocupa el alto número de menores víctimas de estos delitos y el uso de las redes sociales en relación a los mismos. Durante 2024, la Fiscalía redactó 126 escritos de acusación por delitos contra la libertad sexual. Solicitó y se acordó la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza en 16 ocasiones.