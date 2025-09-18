Laboratorio CECOEC apuesta por la innovación en los cuidados de larga duración

El envejecimiento de la población es una realidad en Asturias, al igual que en el resto de España y Europa. Según un estudio de la Fundación Adecco, el Principado lidera el ranking nacional de envejecimiento con un índice del 249 % (es decir, 249 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16). Esta tendencia se intensificará en los próximos años. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que para 2050 el 50 % de la población española tendrá más de 50 años.

Ante este escenario, los Cuidados de Larga Duración (CLD) afrontan un doble desafío: cuantitativo y cualitativo. La transformación social de las últimas décadas exige nuevas formas de atención centradas en las personas: más humanización, mayor participación de los usuarios y la incorporación de sistemas tecnológicos que dignifiquen la labor de los profesionales.

Con este objetivo, el Laboratorio para la Creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (CECOEC) lanza una nueva edición del Programa de Innovación TIC CECOEC, impulsado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés.

Se trata de una ayuda destinada a pymes y autónomos para financiar proyectos que desarrollen soluciones tecnológicas innovadoras aplicadas a modernizar los servicios del sector de los cuidados en Asturias.

La convocatoria incluye tanto a empresas de cuidados como a tecnológicas, favoreciendo un diálogo necesario para impulsar la innovación. Todas las propuestas deberán validarse en un centro o empresa prestadora de servicios. El programa prevé financiar hasta 32 proyectos, con una dotación de 11.500 euros cada uno.

Plazos y requisitos de participación

Las candidaturas deberán presentarse en papel en los registros de las Cámaras de Comercio hasta el próximo 25 de septiembre. El texto completo de la convocatoria, requisitos y documentación están disponibles en la web www.cecoec.es

Las solicitudes serán evaluadas por una comisión de expertos en TIC, innovación y cuidados de larga duración. El listado de beneficiarios se publicará el 3 de octubre en la misma página web.

Un beneficiario del programa. / Cedida a Lne

Resultados de la primera edición

En 2023, el programa financió 24 proyectos con una ayuda de 11.000 euros cada uno. Las iniciativas abarcaron desde la incorporación de inteligencia artificial, big data o realidad virtual, hasta sistemas para facilitar diagnósticos y mejorar la calidad del cuidado.

En el apartado Repositorio CUIDATECH, disponible en la web de CECOEC, se recoge información detallada de las empresas y proyectos participantes en la primera edición.

Premio de Innovación CUIDATECH

El Programa de Innovación TIC CECOEC cuenta además con el Premio de Innovación CUIDATECH, dirigido a los beneficiarios de la convocatoria. Su finalidad es reconocer la excelencia en innovación tecnológica aplicada al cuidado y al envejecimiento activo. El premio está dotado con 13.000 euros, una estatuilla y difusión en medios de comunicación. También se conceden dos accésits de 5.000 euros cada uno.

En su primera edición (2023), la empresa Big Health Data Consulting fue galardonada por el desarrollo de una herramienta capaz de extraer y analizar parámetros vitales como el ritmo cardíaco, la tensión arterial o el nivel de oxígeno en sangre, mediante un sistema de alarmas basado en inteligencia artificial.

El primer accésit se otorgó a la app Weliki, que conecta a familias, residencias y profesionales para atender a personas mayores que viven solas, ayudando a combatir la soledad no deseada.

El segundo accésit recayó en Los Güelitos S.L. (Club Social Residencial Los Fresnos), que implementó un sistema innovador de automatización de puertas, videovigilancia y tarjetas de acceso para familiares, eliminando los controles clínicos tradicionales y ofreciendo un entorno residencial más normalizado y no invasivo.

Hacia un nuevo modelo de cuidados en Asturias

El CECOEC, como Laboratorio para la creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo, tiene como misión transformar el modelo de cuidados en el marco de la Estrategia CuidAs, impulsada por el Gobierno del Principado de Asturias.

Este proyecto está financiado con Fondos Next Generation de la Unión Europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y supone una apuesta decidida por un futuro en el que el cuidado y la innovación vayan de la mano en Asturias.