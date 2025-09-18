Magdalena Cueto, la profesora asturiana que vivió un mes en La Habana al lado de Robert Redford

"Nos reímos, pasamos hambre juntos, pasamos miedo juntos". Pese a la distancia física y a los años pasados, más de treinta, la muerte del actor Robert Redford sorprendió y entristreció este martes a la catedrática asturiana de Teoría de la Literatura Magdalena Cueto. "Me afectó, sí".

Hace ya mucho de casi todo, pero Cueto recuerda muy bien, si no los detalles, las palabras que intercambiaron, sí el clima general de las semanas, acaso un mes entero, que compartió con el "chico de oro" de Hollywood en La Habana a finales de la década de los años ochenta. Los dos estaban allí invitados por la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños de La Habana. Magdalena Cueto es experta en guión y formó parte de aquel cuerpo de docentes, entre los que también se encontraba el "Nobel" Gabriel García Márquez. Eran jornadas, explica, en las que "se hacía cine desde que amanecía hasta que anochecía".

A los profesores los alojaban en pequeños apartamentos de pisos de no más de tres plantas, y Cueto vivió aquel mes en un tercero, puerta con puerta con Redford.

"Hubo inundaciones y huracanes. Recuerdo bien que nos llegaba el agua hasta el tercero y que para mí y para Robert Redford aquello era terrible, pero no para ellos. Los cubanos se arreglaban y nosotros también aprendimos a resolver, como dicen ellos. Él era muy cielo, siempre estaba sonriendo, hablaba poco pero hicimos muy buenas migas".

Las palabras de Magdalena Cueto reviven otros momentos de dificultad pero gozosos, como cuando los vientos huracanados les obligaban a caminar agarrándose de las palmeras camino de clase. "Nos llevaba el viento y estábamos muertos de risa. Él era muy de risa, y también muy rojo, como supongo que todos los que estaban allí, muy comprometido con todas las causas sociales. Pero, sobre todo, era una persona muy agradable". Y Cueto deja irse el recuerdo. Con emoción y sonrisa. Fueron buenos tiempos.