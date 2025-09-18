Marina Pangua, Premio "Xosefa Xovellanos", publica "Pel norte n’El Cantu Llunada": "Desde una casa se puede mostrar el mundo entero"

La Asturias rural que nos engrandece y embellece, a pesar de que la estamos perdiendo a puñados, la mujer como hilo que enhebra ese mundo y la cultura popular asturiana, tan antigua como valiosa, son algunos de los parámetros que se aprecia en la primera novela de Marina Pangua Cuesta, "Pel norte n´El Cantu Llunada", que resultó ganadora del Premiu Muyer, de Ediciones Trabe. Marina Mangua, que acaba de ganar el premio de novela "Xosefa Xovellanos" por "Bisarma" es también música y compositora del proyecto "La ciudá del mar". En "Pel norte n’El Cantu Llunada" pone las palabras sobre un paisaje sereno y hechizante, duro, pero, a veces tan idílico como una despedida desde un hórreo.

¿Hay mucho de elegía y pérdida del mundo rural en la novela?

En la novela está la huella que dejó el pasado en este pueblo y en estas casas, pero narro en presente y no es por azar: entre esas paredes de piedra convive con lo que hubo en su día lo que existe hoy. No me quise regodear en la nostalgia o en la idealización. Por supuesto, la forma de vida cambió mucho en las últimas décadas y esto se refleja de muchas maneras en el mundo rural, pero ello no quiere decir que todo se acabe o que todo sea malo. Hay cosas que se van, otras que llegan. Algunas permanecen, y son esas las que con más gusto cuento.

También del deterioro del patrimonio asturiano, así como una reivindicación de los cantares tradicionales y populares de la tierra. Lo emplea con recurrencia a lo largo de sus páginas

La chispa que prendió la hoguera de esta novela fue una panera que lleva unos años derrumbándose cerca de mi casa. La música tradicional asturiana se entreteje con las historias de esta novela porque está muy ligada a sus personajes. El eco de los versos y estrofas que ritmaban la vida antiguamente —para trabajar, para divertirse en la romería, para dormir a los niños...— sigue resonando en las vidas de los habitantes de este pueblo. Me gusta, además, la belleza de esa lengua sencilla y precisa de los cantares.

¿Podríamos hablar de realismo mágico asturiano?

Me encanta esta idea.

¿Hay una evidente trascendencia que ha querido dar a la figura de la mujer en Asturias?

No tendría sentido para mí no reflejar esto en mi novela.

Es una novela posicionada en nuestra tierra, pero con pasajes intercalados que llevan la acción a otros países.

Desde una casa se puede contar el mundo entero. "Pel norte n’El Cantu Llunada" hila escenas de los habitantes de cuatro casas para hacernos entender mucho sobre sus vidas, su familia, su raíz fuerte en este pueblo y, también, su sed y su hambre de mundo. Cuando estos personajes cambian de casa, aunque sea circunstancialmente, su historia viaja con ellos. Por eso hay un capítulo contado desde su apartamento minúsculo en París cuando Carlos se desplaza para realizar una estancia del doctorado. Lo mismo ocurre en otros lugares y con otros personajes a lo largo de estas páginas: viajamos a una isla griega, a Cuba o a Estados Unidos, pero en lo que realmente seguimos ahondando es en cómo se entiende el mundo pasado por el tamiz de las casas de nuestra tierra.

Cómo música y escritora, ¿cuál es el siguiente paso que ha de dar la cultura asturiana para su expansión?

Creo firmemente que lo verdaderamente importante es dejarse mover por lo que se lleva dentro. No sé si esto lleva a la expansión. De lo que sí estoy segura es de que mientras haya personas dedicando su creatividad y talento a hacer música, a escribir o al arte que conozcan y sientan suyo, este será un sitio más habitable y más auténtico.