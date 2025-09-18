¿Qué pasará ahora con el peaje de Huerna? El siguiente paso, los tribunales

El Gobierno de Pedro Sánchez avala la ampliación del peaje de la autopista del Huerna (AP-66) y deja en el tejado de Europa una hipotética suspensión de la infraestructura, que está en vigor hasta el año 2050.

El Ejecutivo respondió ayer, al límite del plazo establecido, al dictamen motivado que le había enviado la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, que considera que el peaje fue ampliado de forma ilegal. Según la Comisión, la prórroga se hizo sin mediar concurso público, entre otras supuestas irregularidades.

No hubo sorpresa: el Gobierno de Sánchez responsabiliza al PP de aquella operación, realizada en tiempos de José María Aznar, con el expresidente del Principado Francisco Álvarez-Cascos como hombre fuerte de aquel gabinete, pero la justifica. Es decir: rechaza que la prórroga sea ilegal y los argumentos de Bruselas y, por tanto, avala que el peaje siga existiendo y que los asturianos tengan que pagar por el uso de la autopista.

Lo hace pese a la unánime oposición que hay en Asturias hacia el peaje del Huerna, donde todos los partidos instan al Gobierno a su suspensión.

La gestión de la autopista la realiza la compañía Aucalsa, que no hizo comentario alguno sobre la posición del Gobierno. Recorrer la autopista, la única de alta velocidad que comunica Asturias con la meseta, cuesta 15,60 euros, el precio más alto de la historia de la infraestructura.

El Ejecutivo central desoye también los argumentos del Principado, liderado por un partido de su mismo color político (PSOE), y que se ha dirigido directamente a la Comisión avalando el expediente de infracción que lleva abierto desde 2021. Aunque no hay por el momento un choque público, las posturas están alejadas entre Moncloa y Suárez de la Riva: el Gobierno central dice en Madrid que no hay tal ilegalidad y el asturiano, con las mismas siglas, defiende lo contrario y pide acabar con el peaje.

¿Qué pasará con el Huerna? Todo queda en manos de Europa. Si la Comisión desestima los argumentos del Estado, lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, el siguiente paso apunta a ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ya anuló un peaje en Italia. En Bruselas los calendarios son estrictos. La Comisión ya ha mandado dos cartas de emplazamiento, contestadas por el Gobierno, que como ahora justificó la prórroga.

Después envió un dictamen motivado, que es un documento jurídico que busca poner fin a la fase previa de un procedimiento de infracción, como el actual. A ese informe contestó ayer el Gobierno, volviendo a rechazar los argumentos de Bruselas. Tras el dictamen motivado solo queda un camino: el TJUE. De darse ese paso, sería la Justicia la que decidiría qué hacer con el peaje del Huerna. ¿Cuándo? Nadie se atreve a dar un plazo. Lo previsible, según fuentes comunitarias, es que en pocas semanas la Comisión se pronuncie sobre esta última justificación del Estado. "Si estamos en esta situación es responsabilidad única y exclusiva de los gobiernos del Partido Popular. Le corresponde al PP explicar los motivos por los que adoptó una decisión que claramente es perjudicial para los ciudadanos", aseguraron ayer desde el Ministerio de Transportes de Óscar Puente, gabinete encargado de gestionar el expediente.

"Aunque las políticas de movilidad y reequilibrio territorial que actualmente defiende este Gobierno van en la dirección contraria a las que practicó el PP, desde el Ministerio se ha respondido siempre a todos los requerimientos realizados por la Comisión Europea por responsabilidad y para velar por el interés común, como también hemos hecho en esta ocasión", indicaron ayer tras responder a la Comisión.

"Esta misma mañana (por ayer) y una vez consumido el plazo de dos meses desde el último dictamen motivado, se ha remitido una respuesta amplia a la Comisión Europea en la que España aporta las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración, siempre en defensa de los intereses generales de España", destacaron las mismas fuentes. "Esta fase no supone todavía el final del procedimiento. Analizaremos los siguientes pasos de la Comisión Europea con este recurso para, llegado el caso, agotar las posibles opciones de respuesta", remarcaron desde el Ministerio, recordando también la "ambiciosa" política de bonificación de los peajes, con ahorros de 58,5 millones de euros desde 2018, según sus cifras.

Un trasfondo económico. En todo este expediente hay un trasfondo económico, ya que el Gobierno central deja en manos de Europa el futuro de la AP-66 y la AP-9 gallega, ambas en el mismo procedimiento, porque aceptar la tesis de la Comisión supondría tener que anular el peaje y asumir un coste millonario con las concesionarias que gestionan las infraestructuras.

La posición del Principado fue muy distinta a la manifestada por el Gobierno central. El Ejecutivo de Adrián Barbón, que precisamente se encuentra estos días en Bruselas, sede de la Comisión, se dirigió "formalmente" al ente comunitario y al Ministerio para "expresar su apoyo total a la decisión de la Comisión Europea de continuar el procedimiento de infracción", indicaron en el Ejecutivo. El propio Barbón aseguró desde Bruselas que "la Comisión ha determinado la ilegalidad de la prórroga, realizada en tiempos de Aznar, y el peaje tiene que revocarse; seguimos manteniendo esa posición ante la Unión Europea". Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, reafirmó también la posición del Principado.

"Desde el Gobierno seguimos muy de cerca esta situación, el dictamen nos parece contundente y hemos reclamado al Ministerio y a la Comisión que continúen adelante en un procedimiento que respaldamos. No nos hemos quedado parados", destacó. "Es una situación que no debe durar más, hay que aprovechar esta oportunidad, de una vez por todas. Respaldamos al dictamen y esperemos que se actúe. Lo que hizo el PP fue una injusticia y ahora, además, es irregular. Debería tener consecuencias y responsabilidades políticas", indicó.