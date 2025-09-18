Los polémicos parques de baterías, con cabida en más de 200 áreas degradas del centro de Asturias

Más de 200 áreas degradadas y en desuso del centro de Asturias podrán acoger parques de baterías pese a la suspensión temporal en la concesión de licencias acordada por el Gobierno del Principado.

Ante las polémicas surgidas por la proliferación de proyectos de parques de baterías en Asturias, la consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha iniciado la elaboración de unas directrices sectoriales de ordenación del territorio para el almacenamiento de energía eléctrica en el suelo no urbanizable de la región. Además, en paralelo, ha acordado la suspensión temporal de licencias en suelo no urbanizable de toda Asturias para la implantación de parques de baterías.

No obstante, la disposición del Principado incluye una excepción con los suelos no urbanizables en los que se estén desarrollando actividades mineras, industriales o energéticas o en los que se hubieran desarrollado ese tipo de actividades y que actualmente se encuentren en situación de desuso, abandono o degradación, y no hayan culminado su proceso de restauración.

El Principado ha firmado un convenio con la Universidad de Oviedo y el Consejo Superior del Investigaciones Científicas (CSIC) para la elaboración de un inventario de esos espacios degradados del área metropolitana central de Asturias y el listado provisional arroja un total de 224 espacios de los cuales 208 tienen más de una hectárea de superficie, dimensiones que se ajustan a las necesidades que demandan las solicitudes de almacenes de electricidad con baterías. Además, desde el Gobierno del Principado se destacó que esos espacios degradados del centro de Asturias "se concentran en el espacio de mayor densidad de población y por tanto de mayor demanda de energía eléctrica, que al mismo tiempo es el ámbito en el que existe una mayor densidad de elementos de la red de generación, distribución y transformación de energía eléctrica en Asturias". En suma, son los mejores emplazamientos para dar cabida a unos almacenes de electricidad que se consideran vitales para la garantía de suministro eléctrico –cada vez más dependiente de las intermitentes renovables– pero que tienen riesgos de incendios, gases, vertidos, emisión electromagnética y ruidos.

Isastur concluye el primer almacén de energía de Galicia

Los polémicos parques de baterías empiezan a generar actividad para las empresas asturianas de ingeniería vinculadas al sector de la energía. Isastur, con sede en Llanera, concluyó este verano el almacén de electricidad de Sanxenxo (Pontevedra), que es el primero en Galicia que opera bajo modalidad "stand-alone", es decir, independiente de generación renovable. La instalación –que aparece en la imagen– tiene una potencia de 5 MW y una capacidad de almacenamiento de 20 MWh. Está compuesta por cuatro contenedores de baterías PowerTitan 2.0 de Sungrow Power (las primeras unidades de este modelo instaladas en el mundo), un transformador de potencia de 5,4 MW y una línea subterránea de 20 kV que conecta con la subestación Sanxenxo.