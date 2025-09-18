El PP tiende la mano a Barbón para negociar el próximo presupuesto (aunque con condiciones)

Es partidario Álvaro Queipo de «no engordar y no echar combustible en la hoguera de crispación política» que arde en España. Para predicar con el ejemplo, el Presidente del PP de Asturias tendió la mano este mismo jueves al Gobierno del Principado (PSOE e IU) para sentarse a negociar los presupuestos regionales del próximo año. Eso sí, con una condición: retirar la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), aprobada el pasado julio en Consejo de Gobierno con la idea de que el parlamento regional le dé el visto bueno definitivo antes de fin de año.

«Para el PP, para mí, es muy difícil poder entrar en un debate de presupuestos para Asturias cuando el marco fiscal que se nos está planteando es ya de por sí, en nuestra opinión, perjudicial», explicó Queipo tras reunirse con el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, quien anda de ronda parlamentaria.

El empresario mostró sintonía en este sentido con Queipo al asegurar que la ley del IRPF «puede ser mejorada» en el debate al que se someterá en la Junta con el objetivo de favorecer a las clases medias –«debe ir más en esa línea»– en materia de impuestos. «Evidentemente hay que mantener nuestro estado de bienestar, los impuestos hay que pagarlos. Pero creemos que a las clases medias, a los autónomos, a las pymes, hay que darles algún mensaje. Nos preocupa desde hace tiempo y no queremos convertirnos en una isla dentro del territorio nacional. Se habla siempre de la armonización fiscal, pero va pasando años y lo que estamos es perdiendo competitividad fiscal frente a otros territorios. Por lo tanto creo que hay que profundizar en esa ley», añadió Paniceres.

Presión

En la presión impositiva que «sufre» Asturias ahondó Álvaro Queipo, quien habló del «esfuerzo fiscal muy por encima» que se hace en el Principado frente a las comunidades autónomas vecinas, donde los proyectos salen adelante «más fácil», pero en el Principado «se atascan por esa complicidad añadida que es la falta de competitividad». Y añadió: «Eso nos lastra cada día, cada semana».

El dirigente popular apeló a esa costumbre del presidente, Adrián Barbón, «de tender la mano, como hace todos los años, aunque luego no pasa de palabras» para abrir una vía de negociación entre los que son los dos grandes partidos del arco parlamentario, el PSOE y el PP. «Lo primero que podría hacer es no plantear la reforma del IRPF que está planteando. Sería un buen gesto para que podamos sentarnos a hablar».

Un entendimiento que también reclama Carlos Paniceres, que recordó la «negociación sincera» que pidió el propio Barbón semanas atrás. «Nosotros siempre hemos defendido que es mejor que haya presupuestos que no los haya. Los consensos siempre son buenos y animo a todas las fuerzas políticas a ellos. A ver si logramos aislar a Asturias de tanto ruido y que se convierta en una isla de los consensos», señaló.